Εξάρθρωση επικίνδυνης συμμορίας στα Πατήσια: Συναντήσεις-παγίδα μέσω κοινωνικών δικτύων

Συμμορία που διέπραττε ληστείες, εκβιάσεις και παράνομες κατακρατήσεις, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την πραγματοποίηση προσωπικών συναντήσεων μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 22 Νοεμβρίου, συνελήφθη 31χρονος αλλοδαπός, μέλος της συμμορίας, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνάντηση που είχε ορίσει με θύμα, προκειμένου να παραλάβει το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε ληστείες, απόπειρες εκβίασης και παράνομες κατακρατήσεις κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία μέλη της συμμορίας, εκ των οποίων το ένα έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Ο τρόπος δράσης

Τα μέλη της συμμορίας είχαν δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ σε κοινωνικό δίκτυο, μέσω του οποίου προσέγγιζαν τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Στο εσωτερικό του διαμερίσματος, γυναίκα-μέλος παγίδευε τα θύματα.

Στη συνέχεια, τρεις άνδρες εμφανίζονταν και, με την απειλή όπλου και μαχαιριού, τα κρατούσαν παρά τη θέλησή τους επί ώρες, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και αντικείμενα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες φωτογράφιζαν τα θύματα παρά τη θέλησή τους και τα εκβίαζαν ότι θα τα παρουσιάσουν ως δράστες κλοπής, απαιτώντας επιπλέον χρήματα.

Όταν τα θύματα δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν το ποσό, οι δράστες όριζαν νέα συνάντηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τα ευρήματα

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο επίμαχο διαμέρισμα και στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αποδεικτικό συναλλαγής μέσω εμβάσματος,

χειρόγραφες σημειώσεις με πληθώρα λογαριασμών σε κοινωνικό δίκτυο,

μπαλτάς.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε δίκυκλο, το οποίο χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας για τη διευκόλυνση της εγκληματικής τους δράσης.