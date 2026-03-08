Εξελέχθη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν: Προσωρινά μυστικά τα στοιχεία του για την ασφάλειά του

Μενού

Ο Αχμάντ Αλαμολχόντα, μέλος της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, δήλωσε ότι οι εκλογές για τον επόμενο ηγέτη έχουν διεξαχθεί και ο ηγέτης έχει εκλεγεί.

Η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση του Ιράν
Η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση του Ιράν | AP
Έχει δηλώσει ότι τώρα όλα εξαρτώνται από τον επικεφαλής της Γραμματείας της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων, Χοσεΐνι Μπουσέχρι, ο οποίος είναι επί του παρόντος υπεύθυνος για τη δημόσια ανακοίνωση της απόφασης, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

