Εξελέχθη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν: Προσωρινά μυστικά τα στοιχεία του για την ασφάλειά του

Ο Αχμάντ Αλαμολχόντα, μέλος της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, δήλωσε ότι οι εκλογές για τον επόμενο ηγέτη έχουν διεξαχθεί και ο ηγέτης έχει εκλεγεί.
Έχει δηλώσει ότι τώρα όλα εξαρτώνται από τον επικεφαλής της Γραμματείας της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων, Χοσεΐνι Μπουσέχρι, ο οποίος είναι επί του παρόντος υπεύθυνος για τη δημόσια ανακοίνωση της απόφασης, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
- «Με τραυμάτισε»: Η έρευνα του Reader για τη σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στα ΜΜΜ - Μόνο το 3,3% καταγγέλλει
- Η συγκλονιστική και ιστορική επιστολή του εκδότη της «Καθημερινής» στον Αδόλφο Χίτλερ
- Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: Συνεχείς οι μετασεισμοί, η εκτίμηση Λέκκα - «Φοβηθήκαμε πολύ» λέει κάτοικος
- Γιάμαλη για μήνυση Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο: «Γιατί δεν κάνει και σε αυτούς που τον παρακολουθούσαν με το Predator;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.