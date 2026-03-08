Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της - Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και μεταξύ άλλων, φανερά συγκινημένος, αναφέρθηκε στην Μαρινέλα.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, σήμερα (8/3) δήλωσε με φόντο την κατάσταση της υγείας της τραγουδίστριας: «Με τη Μαρινέλλα ήρθαμε κοντά στο Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Δυστυχώς, έχω νέα της τώρα, δεν είναι καλά. Τα ίδια. Δεν ξέρουμε που βρίσκεται τώρα. Εγώ έχω πει πως είναι μεταξύ ουρανού και γης.

Είναι και πολλά πράγματα που κάναμε μαζί. Δηλαδή θυμάμαι πως φόρτωνε το αυτοκίνητο της με τρόφιμα και πηγαίναμε σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Είχε πάντοτε το μυαλό της να βοηθήσει τους άλλους.

Θυμάμαι που όταν είχα χάσει τον πατέρα μου και ήμουν στενοχωρημένος, ήρθε κάτω από το σπίτι μου και κορνάριζε. Έλα τώρα, να κάνουμε Πάσχα μαζί έλεγε» πρόσθεσε, επίσης, ο Άγγελος Παπαδημητρίου στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha.