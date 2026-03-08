Πόλεμος στο Ιράν: Το σενάριο που απεύχονταν οι παγκόσμιες αγορές γίνεται πραγματικότητα

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν άνοιξε τους «ασκούς του Αιόλου» για την παγκόσμια οικονομία καθώς υλοποιείται το χείριστο σενάριο που φοβούνταν οι αγορές από τα τέλη του 2023: μία γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή και διακοπή στις εξαγωγές των ενεργειακών πόρων της.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20%-25% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχει μειώσει απότομα την προσφορά των δύο αυτών κρίσιμων για τις οικονομίες ορυκτών καυσίμων, με συνέπεια οι τιμές τους να εκτοξευθούν.

H προθεσμιακή τιμή του πετρελαίου μπρεντ (για παράδοση τον Μάιο) αυξήθηκε πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι ή 25% σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου (πριν ξεκινήσει η επίθεση κατά του Ιράν), αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο θα αυξηθεί ο «λογαριασμός»

Για το φυσικό αέριο, η ποσοστιαία αύξηση του δείκτη αναφοράς στην Ευρώπη ήταν περίπου 70%, καθώς τα συμβόλαια για παράδοση τον Απρίλιο στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ (TTF) διαπραγματεύονταν στα 54 ευρώ ανά μεγαβατώρα την Παρασκευή έναντι 32 ευρώ στο κλείσιμο στις 27 Φεβρουαρίου.

Είναι προφανές ότι ο τελικός λογαριασμός θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου και του χρονικού διαστήματος που θα μείνει κλειστή η δίοδος στο Ορμούζ.

Ορισμένοι αναλυτές αναφέρουν ότι το κρίσιμο όριο είναι ο ένας μήνας, δηλαδή αν θα λήξει ο πόλεμος σε τέσσερις ή πέντε εβδομάδες – όπως είχε πει αρχικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αν και στη συνέχεια άφησε ανοικτό τον χρονικό ορίζοντα – τότε εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις θα είναι σχετικά περιορισμένες και διαχειρίσιμες.

Η εμπειρία από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δείχνει ότι οι αυξήσεις των τιμών στην Ευρώπη μπορούν να μεταφερθούν πολύ γρήγορα από τον τομέα της ενέργειας σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, αυξάνοντας έτσι τον πληθωρισμό γενικότερα.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 1,9% τον Φεβρουάριο, εντός δηλαδή του στόχου 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά αυτό οφειλόταν στη μείωση των τιμών ενέργειας κατά 3,1% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,4% και των τροφίμων κατά 2,6%.