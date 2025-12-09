Μενού

Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα: Τρεις συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση

Σε συλλήψεις τριών ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, προχώρησε η ΕΛΑΣ, για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι.

Δολοφονία Λάλα
Σε συλλήψεις ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, προχώρησε η ΕΛΑΣ, συγκεκριμένα συνελήφθησαν τρεις για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι.

Υπενθυμίζεται πως εν ψυχρώ εκτέλεση του ποινικού Γιάννη Λάλα έγινε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, ενώ ο άντρας βρισκόταν στο μπαλκόνι του καταλύματός του, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

