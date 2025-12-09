Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα: Τρεις συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση

Σε συλλήψεις ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, προχώρησε η ΕΛΑΣ, συγκεκριμένα συνελήφθησαν τρεις για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι.

Υπενθυμίζεται πως εν ψυχρώ εκτέλεση του ποινικού Γιάννη Λάλα έγινε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, ενώ ο άντρας βρισκόταν στο μπαλκόνι του καταλύματός του, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.