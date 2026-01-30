Εξελίξεις στην εξαφάνιση Λόρας: Πιθανότερο σενάριο να ταξίδεψε στη Γερμανία από την πρώτη μέρα φυγής της

Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως η ανήλικη βρίσκεται στη Γερμανία και είναι καλά στην υγεία της.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στην εκπομπή του Mega «Live News» ότι η μικρή εντοπίστηκε στην Γερμανία.

Η έρευνα έδειξε ότι 16χρονη δεν έχασε χρόνο και από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της από το σπίτι της στην Πάτρα, πήρε ταξί και έφτασε κατευθείαν σε ένα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια και αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη.

Στη συνέχεια, πήγε στο αεροδρόμιο και από εκεί έφυγε για την Γερμανία με πτήση της εταιρείας Lufthansa.

Όπως όλα δείχνουν η 16χρονη είχε καταστρώσει με λεπτομέρεια το σχέδιο φυγής της από το σπίτι της στην Πάτρα και την επιστροφή της στη Γερμανία από εκεί που η οικογένειά της έφυγαν πριν μερικά χρόνια.