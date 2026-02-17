Έξι ώρες αγωνίας στα Σπάτα: Πώς εντοπίστηκε και συνελήφθη ο «αρχικοριός» Χρήστος Μαυρίκης

Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ της Δευτέρας στα Σπάτα, όταν ένας 75χρονος άνδρας -που αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν ο Χρήστος Μαυρίκης- πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια κλείστηκε στο σπίτι του. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε πολύωρο θρίλερ, καθώς ο ύποπτος αρνιόταν να παραδοθεί.

Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς ανταπόκριση από τον ένοικο, η ΕΛ.ΑΣ ενίσχυσε τις δυνάμεις της στο σημείο και κάλεσε ειδικό διαπραγματευτή. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ οι αστυνομικοί προετοιμάζονταν για κάθε ενδεχόμενο.

Η αιφνιδιαστική έφοδος και η ανατροπή

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:10, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία. Παρά την επιχείρηση, ο Μαυρίκης δεν βρέθηκε μέσα στο σπίτι, γεγονός που οδήγησε σε νέα φάση ερευνών. Άμεσα ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό σε όλο το οικόπεδο και τις γύρω εκτάσεις.

Τελικά, ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε να κρύβεται σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου είχε διαφύγει μετά τους πυροβολισμούς. Συνελήφθη λίγο πριν από τις 12:30 τα μεσάνυχτα, χωρίς να φέρει τραυματισμούς. Ακολούθησε η μεταφορά του με κομβόι οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο Μαυρίκης βρισκόταν ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για δωροδοκία αρεοπαγίτη. Το όνομά του έχει συνδεθεί με δύο από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών: τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ το 1989 και την απόπειρα δωροδοκίας της τότε προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα το 1997.