Ίσως είδατε ότι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σεϊχης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohamed bin Zayed Al Nahyan μίλησαν εφ' όλης της ύλης στο τηλέφωνο. Υπό κανονικές συνθήκες, οι δυο τους σήμερα θα είχαν συνάντηση εφ' όλης της ύλης στο Άμπου Ντάμπι, πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρήσει για την Ινδια και το ΑΙ Φόρουμ του Ναρέντρα Μόντι, όμως ο λόγος της αναβολής είναι ότι ο Σεΐχης είναι άρρωστος και αλλάζει το πρόγραμμά του. Βέβαια στα Εμιράτα οι ασθένειες δεν κοινοποιούνται όπως στη Δύση, συνεπώς υπάρχει μια μυστικοπάθεια. Πάντως, η επίσκεψη Μητσοτάκη θα επαναπρογραμματιστεί τις επόμενες εβδομάδες.

Το μήνυμα των υπογραφών

Χθες μπήκαν οι υπογραφές μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των εταιριών CHEVRON και HELLENiQ ENERGY για την έρευνα υδρογονανθράκων στα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Το σημαντικό είναι πως οι υπογραφές αυτές και η έναρξη των ερευνών δημιουργούν ένα σημαντικό τετελεσμένο της Ελλάδας απέναντι στον αναθεωρητισμό, όπως αυτός εκφράστηκε με το τουρκολιβυκό σύμφωνο. Τα οικόπεδα αυτά ακολουθούν την προτεινόμενη από την Ελλάδα μέση γραμμή και επικαλύπτουν μεγάλο τμήμα του τουρκολιβυκού μνημονίου στην πλευρά της Λιβύης. Από την πλευρά της Λιβύης έχουν υπάρξει αντιδράσεις, η οποία όμως επί του πεδίου δεν έχει δυνατότητα αντίδρασης. Θυμίζω πως η CHEVRON έχει μπει ήδη στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στο Ισραήλ, ενώ έχει υπογράψει πρόσφατα συμφωνίες με τη Λιβύη και τη Συρία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου μείζονος ενεργειακού ενδιαφέροντος. Και προφανώς το συμβόλαιο με μια αμερικανική εταιρεία του μεγέθους της CHEVRON αποτελεί και μια σταθερή ασπίδα έναντι απειλών.

Ο Γκρενέλ στη Eurovision

Το όνομα του Ρίτσαρντ Γκρενέλ είναι ευρέως άγνωστο στην Ελλάδα, αλλά ο ειδικός σύμβουλος του Τραμπ και πρώην πρέσβης θεωρείται από τις βασικές προσωπικότητες του MAGA και είναι συχνά στην περιοχή μας, επιδιώκοντας να διαμορφώσει κατά τα λεγόμενα έναν απευθείας δίαυλο μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Το ενδιαφέρον είναι ότι το βράδυ της Κυριακής πήγε και παρακολούθησε τον εθνικό τελικό της Eurovision, όπου νίκησε ο Ακύλας, καθώς είναι προσκεκλημένος και προσωπικός φίλος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Τώρα, τι σόι απεσταλμένος θέλει να κάνει τον διαμεσολαβητή και την ίδια ώρα χαριεντίζεται στις τηλεοπτικές κάμερες ως συνοδεία της πρέσβεως, μόνο στον Λευκό Οίκο του Τραμπ μπορούν να το καταλαβαίνουν. Του ευχόμαστε να καταφέρει να πάει και στη Βιέννη, να δει από κοντά τον τελικό της Eurovision.

Γιατί αλλάξαμε στάση για το Συμβούλιο Ειρήνης

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι εν τέλει η Ελλάδα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ που θα γίνει την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ θα δώσει το παρών για την πρώτη ώρα της συνεδρίασης. Ρώτησα αρμοδιως και μου ανέφεραν ότι... δύο φορές να αρνηθούμε στους Αμερικανούς δεν είναι εύκολο, ιδίως από τη στιγμή που μιλάμε αποκλειστικά για τη Γάζα. Και εμείς για τη Γάζα έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με δεδομένο τον ρόλο μας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Συνεπώς, από τη στιγμή που και άλλες ευρωπαϊκές χώρες πάνε ως παρατηρητές πάμε και εμείς, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρόκειται να δεσμευτούμε σε κάτι, καθώς λέμε ξεκάθαρα ότι κάθε ενέργεια πρέπει να γίνει στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Η διαγραφή Παρασκευαΐδη

Τα όσα είπε ο βουλευτής Λέσβου Παρασκευαϊδης τον οδήγησαν χθες στη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι ο βουλευτής είναι τσαντισμένος με την ηγεσία αφού ο Νίκος Ανδρουλάκης προωθεί την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Δουδωνή στον Νομό, γεγονός που έχει εκνευρίσει τον Παρασκευαΐδη που είπε – η αλήθεια είναι – αρκετές χοντράδες. Πλέον το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει με 32 βουλευτές από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μεταξύ μας, όπως μου είπε ανώτερη πηγή του Κινήματος, και πολύ άργησε η διαγραφή του.

