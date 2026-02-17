Σφοδρή επιδείνωση του καιρού: Σε «Red Code» η μισή χώρα – Ισχυρές βροχές και άνεμοι έως 10 μποφόρ

Η κακοκαιρία που ήδη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας κορυφώνεται σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

Η απόφαση ελήφθη μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα και επικίνδυνα, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και παράκτιων υπερχειλίσεων.

Ανησυχία για κορεσμένα εδάφη και κατολισθήσεις

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η ποσότητα του νερού που θα πέσει σε ήδη κορεσμένα εδάφη αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου τόνισε ότι «ο φετινός χειμώνας είναι ιστορικά βροχερός» και υπογράμμισε πως «το ζήτημα δεν είναι μόνο μετεωρολογικό, αλλά και γεωλογικό – ακόμη και μια μέτρια βροχή μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στο έδαφος».

Πού θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Ήπειρος & Δυτική Στερεά – έως το απόγευμα

Δυτική & Νότια Πελοπόννησος – από προμεσημβρινές έως απογευματινές ώρες

Κρήτη (δυτικά & νότια) – μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

Κυκλάδες (κυρίως νότιες) – πρόσκαιρα το απόγευμα

Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα – από νωρίς το απόγευμα έως το βράδυ

Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα σημειωθούν πυκνές χιονοπτώσεις, ενώ παγετός αναμένεται τη νύχτα στα βορειοδυτικά.

Άνεμοι έως 10 μποφόρ – Μεγάλος κίνδυνος για παράκτιες περιοχές

Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι:

Ιόνιο & δυτικά παράκτια : Πρωί: Δυτικοί-νοτιοδυτικοί 7–8 μποφόρ Βράδυ: Βορειοδυτικοί 9–10 μποφόρ

Κρήτη, Κυκλάδες, ΝΑ Πελοπόννησος : Πρωί: Νοτιοδυτικοί 7–8 μποφόρ Βράδυ: Δυτικοί έως 9 μποφόρ



Οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών, κυρίως σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα κάνει κρύο

Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση στα βόρεια και δυτικά:

Βόρεια : 12–14°C

Δυτικά : 13–15°C

Υπόλοιπη χώρα : 16–17°C

Δωδεκάνησα & Κρήτη : έως 18°C

Βορειοδυτικά ηπειρωτικά: δεν θα ξεπεράσει τους 8–10°C

Τις βραδινές ώρες αναμένεται παγετός σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Αττική: Παροδικές βροχές και καταιγίδες

Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4–6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17°C.

Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός

Η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται «εξπρές», με διάρκεια περίπου 24 ωρών. Από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με εξασθένηση των φαινομένων και άνοδο της θερμοκρασίας.