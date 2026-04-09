Με δυσκολία συνεχίζεται να διεξάγεται η κυκλοφορία ενόψει της κορύφωσης της εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται πριν από τα διόδια της Ελευσίνας, ενώ στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τα Μέγαρα.

Παράλληλα συνεχίζει να υπάρχει αρκετή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, ενώ μικρές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο του Ασπροπύργου έως την έξοδο προς Ελευσίνα.

Αντίθετα, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εξόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων, μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.