Εύβοια: Νεκρά δίδυμα βρέφη που γεννήθηκαν στο σπίτι - Στο νοσοκομείο η 29χρονη μητέρα

Μια τραγική υπόθεση έχει σκορπίσει θλίψη στην Εύβοια, μετά τον θάνατο δύο διδύμων νεογνών που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το eviareporter, 29χρονη γυναίκα, η οποία διένυε τον 7ο μήνα κύησης και διαμένει σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας, γέννησε πρόωρα τα δύο βρέφη μέσα στο σπίτι της, έπειτα από επιπλοκή που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η μητέρα και τα δύο νεογνά μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, λίγο πριν τις 11 το βράδυι, όπου κινητοποιήθηκε άμεσα το ιατρικό προσωπικό.

Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να κρατήσουν τα δύο βρέφη στη ζωή, αλλά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η 29χρονη παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.