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Εύβοια: Νεκρός ηλικιωμένος λουόμενος στην παραλία Αλυκές

Ένας 65χρονος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του στην παραλία Αλυκές Χαλκίδας τη Δευτέρα 20/7. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν.

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Νεκρός ένας άνδρας 65 ετών στην παραλία Αλυκές Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr ο ηλικιωμένος έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που έβγαινε από τη θάλασσα.

Στο σημείο έγιναν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ από λουόμενους και νοσηλεύτριες που βρίσκονταν στην παραλία, ενώ ειδοποιήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Πλήρωμα του ασθενοφόρου έσπευσε στην παραλία, παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις προβλεπόμενες ιατρικές και αρμόδιες διαδικασίες.
 

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