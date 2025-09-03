Εύβοια: Πέθανε ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Γιώργος Σταμούλος

Έφυγε από τη ζωή ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, στην Εύβοια, Γιώργος Σταμούλος, όπως ανέφερε σχετικά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος, Γιώργος Τσαπουρνιώτη.

Ο Γιώργος Σταμούλος έδινε «μάχη» με τον καρκίνο, μεταδίδουν σχετικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως υπήρξε ένα άτομο με μεγάλη και μακρά πορεία στην Αυτοδιοίκηση.

Εύβοια - Γιώργος Σταμούλος: Το «αντίο» Τσαπουρνιώτη

«Σήμερα η καρδιά μας έγινε πιο φτωχή…

Έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Σταμούλος, ύστερα από μια σκληρή και γενναία μάχη με την επάρατη νόσο. Ο Γιώργος δεν ήταν ένας απλός συνεργάτης· ήταν αδερφός, φίλος, συνοδοιπόρος στη ζωή και στην αυτοδιοίκηση. Μαζί πιστέψαμε, μαζί δώσαμε μάχες για τον τόπο μας, μαζί προχωρήσαμε.

Ο Γιώργος ήταν άρχοντας! Δυνατός, μα και βαθιά ανθρώπινος. Άνθρωπος εμπιστοσύνης, αληθινός φίλος, πάντα δίπλα μας. Ένας πετυχημένος αντιδήμαρχος, ένας άξιος επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που τίμησε με την παρουσία του τον Δήμο μας.

Πάνω απ’ όλα όμως ήταν οικογενειάρχης. Η γυναίκα του και οι κόρες του, οι «κούκλες» του όπως τις έλεγε, ήταν η ζωή του, το φως του, η περηφάνια του. Τις λάτρευε και ζούσε για αυτές.

Ο Δήμος μας, η παράταξή μας, όλοι εμείς, είμαστε πιο φτωχοί σήμερα. Αλλά η αγάπη μας για τον Γιώργο δεν θα σβήσει ποτέ. Και υπόσχεση δίνουμε όλοι μας πως θα είμαστε για πάντα δίπλα στην οικογένειά του.

Καλό ταξίδι, αδερφέ μου… Θα ζεις για πάντα μέσα μας».