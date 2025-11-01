Ευλογιά προβάτων: Στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της νόσου - Τι προβλέπει

Στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, της νόσου που έχει ξεκληρίσει χιλιάδες ζώα σε όλη την Ελλάδα.

Η ερχόμενη Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025 ορίζεται η ημερομηνία στην οποία θα τεθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων με τίτλο «Κύρωση της από 23.10.2025 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α' 183) και συναφείς διατάξεις».

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 31/10/25, κυρώνεται νομοθετικά, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, η από 23.10.2025 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α΄ 183).

Tι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Μέρος Α'

Συγκεκριμένα, με το άρθρο πρώτο της υπό κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ενισχύονται ο συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των φορέων του δημοσίου τομέα κατά την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση επιδημιολογικών κρίσεων στον τομέα της κτηνιατρικής, μέσω της υποχρέωσης τήρησης συγκεκριμένων κατευθύνσεων και χρονοδιαγραμμάτων εκ μέρους των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α΄ 143).

Μέρος Β΄

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν την κρίση που προκαλεί η εξάπλωση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο, στην οικονομική βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στη λειτουργία της αγροτικής οικονομίας συνολικά.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η διαχείριση και αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, μέσω της θέσπισης ενός συνόλου έκτακτων μέτρων στήριξης, διαχείρισης και ελέγχου, ώστε να περιοριστεί η οικονομική ζημία, να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην αιγοπροβατοτροφική παραγωγή και στην αγροτική δραστηριότητα γενικότερα