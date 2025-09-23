Ευλογιά των αιγοπροβάτων: 15 σταθμούς απολύμανσης εγκαινιάζει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη δημιουργία 15 σταθμών απολύμανσης στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας & Φωκίδας με στόχο να αντιμετωπιστεί η ευλογιά των αιγοπροβάτων που πλήττει την εγχώρια κτηνοτροφία.

Η ευλογιά χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την τήρηση μέτρων βιοασφάλειας. Όλα τα οχήματα μεταφοράς ζώων, γάλακτος και ζωοτροφών θα υποχρεούνται να περνούν από τους σταθμούς για απολύμανση, λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση, η οποία θα είναι απαραίτητη για κάθε μετακίνηση.

Η Τροχαία και η Αστυνομία θα πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ οι κτηνοτρόφοι καλούνται να μην επιτρέπουν την είσοδο σε οχήματα που δεν διαθέτουν το έγγραφο.

Οι σταθμοί θα λειτουργούν καθημερινά, με πολλαπλούς ανά Περιφερειακή Ενότητα, και μπορείτε να τους δείτε στο επισυναπτόμενο δελτίο τύπου αυτής της σελίδας.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μέτρα για τον περιορισμό της

Τονίζεται για ακόμη μια φορά η μεγάλη σημασία των μέτρων βιοπροφύλαξης που οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να εφαρμόζουν για την προστασία της μονάδας τους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

Υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

οχημάτων στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων. Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, αλλά και των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις.

και των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, αλλά και των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις. Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.

των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις. Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.

Σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων (υψηλός πυρετός, παρουσία εξανθημάτων, βλατίδων και εφελκίδων κόκκινου χρώματος με ιδιαίτερη εντόπιση στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς και θάνατοι ζώων), οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του νοσήματος.