Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο -Eνισχύονται τα μέτρα αντιμετώπισης

Tην επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς και τα νέα εργαλεία ενίσχυσης του μηχανισμού αντιμετώπισης, παρουσίασαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ).

Επιδημιολογική εικόνα έως 31 Ιανουαρίου 2026

Για την περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 έχουν καταγραφεί:

2.084 επιβεβαιωμένα κρούσματα

2.585 θετικές εκτροφές

475.736 θανατώσεις αιγοπροβάτων

Μόνο το διάστημα 19–31 Ιανουαρίου 2026 εντοπίστηκαν 26 νέα κρούσματα, κατανεμημένα ως εξής:

Αιτωλοακαρνανία: 6

Αχαΐα: 3

Ηλεία: 4

Μ.Ε. Θεσσαλονίκης: 1

Καβάλα: 2

Λάρισα: 2

Ξάνθη: 4

Πιερία: 1

Ροδόπη: 1

Σέρρες: 2

Οι Περιφερειακές Ενότητες με τα περισσότερα κρούσματα συνολικά από το 2024 έως σήμερα είναι: Λάρισα (252), Ξάνθη (241), Αχαΐα (196), Σέρρες (185), Ροδόπη (179), Αιτωλοακαρνανία (172), Έβρος (167), Μαγνησία & Σποράδες (140).

Κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο – Οι βασικές προτεραιότητες

Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, οι επόμενοι τρεις μήνες θα καθορίσουν την πορεία της νόσου. Οι αρχές θέτουν στο επίκεντρο:

Εντατικοποίηση της επιτήρησης και συστηματικούς ελέγχους

Αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας

Έλεγχο μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

Άμεση αναφορά ύποπτων περιστατικών

Μηδενική ανοχή σε παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την κτηνοτροφία

Νέα εργαλεία ενίσχυσης του μηχανισμού αντιμετώπισης

Παρουσιάστηκαν επίσης μέτρα που ενισχύουν το επιχειρησιακό σχέδιο:

Ταχύτερες, αφορολόγητες και ακατάσχετες αποζημιώσεις

Ενίσχυση για χαμένο εισόδημα

Συμμετοχή στρατιωτικών κτηνιάτρων

Εξουσιοδοτημένοι ιδιώτες κτηνίατροι

Έκτακτο προσωπικό ΙΔΟΧ

Νέα εργαστήρια (ΕΛΓΟ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΚΕΤΑ)

Εκστρατεία ενημέρωσης για τους κτηνοτρόφους

Οι δηλώσεις των αρμοδίων

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε ότι «το επόμενο τρίμηνο είναι κρίσιμο», τονίζοντας την ανάγκη απόλυτης συμμόρφωσης και την αυστηρή αντιμετώπιση κάθε παράνομης μετακίνησης ζώων.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΔΕΕ, Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, σημείωσε ότι η διαχείριση της νόσου απαιτεί «ψυχραιμία, πειθαρχία και συνεργασία», επισημαίνοντας πως στόχος είναι η πρόληψη νέων εστιών και η προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας.