Εύσημα Κουτελάκη για Χαρδαλιά: «Οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τυχεροί που είσαι Περιφερειάρχης»

Την ολοκλήρωση έως το τέλος του 2027 ενός εμβληματικού αθλητικού έργου, του Κλειστού Γυμναστηρίου Αρτάκης στη Νέα Σμύρνη, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Κουτελάκης, δίνοντας τα εύσημα στον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, για την ουσιαστική συμβολή του.
Το νέο Κλειστό Γυμναστήριο που είχε μείνει για χρόνια στα χαρτιά, χρηματοδοτείται με 23 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.
«Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για την τεράστια προσωπική του συμβολή στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης και πρόσθεσε: «Η πόλη, με την ολοκλήρωση του έργου στο τέλος του 2027, θα τον γράψει με ανεξίτηλα γράμματα στην τεράστια αθλητική ιστορία της. Σε ευχαριστούμε Νίκο Χαρδαλιά, οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τυχεροί που είσαι Περιφερειάρχης».
Τον περασμένο Ιούνιο, ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε πραγματοποιήσει περιοδεία στη Νέα Σμύρνη, όπου μεταξύ άλλων είχε επιβλέψει μαζί με τον Γιάννη Κουτελάκη και το εργοτάξιο του νέου Γυμναστηρίου.
Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο βιοκλιματικό αθλητικό κέντρο 3.500 θέσεων, που αναπτύσσεται σε τέσσερα υπόγεια και δύο ισόγεια επίπεδα και αναμένεται να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για τους αθλητές και τους νέους ολόκληρου του Νότιου Τομέα.
