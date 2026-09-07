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«Φαγητό 24ώρες εκτός ψυγείου»: Σοβαρές καταγγελίες για ανεπαρκή σίτιση στη δομή Σιντικής

Καταγγελίες μεταναστών και προσφύγων για την σίτιση στη δομή Σιντικής στις Σέρρες. Κάνουν λόγο για «φαγητό εκτός ψυγείου πάνω από 24ωρο σε θερμοκρασίες καλοκαιριού».

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Καταγγελίες για το γεύμα στη δομή Σιντικής | ΚΕΕΡΦΑ-FACEBOOK
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Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταγγελίες προσφύγων και μεταναστών για τις συνθήκες κράτησης στη δομή της Σιντικής.

Σε ανοιχτή επιστολή τους στις 24 Αυγούστου περίπου 300 άτομα καταγγέλλουν άθλιες συνθήκες διαβίωσης, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για χώρους με φίδια και έντομα και ελάχιστα μπάνια. 

Σε νέα ανάρτηση του Κεερφα, σήμερα Δευτέρα (09/07) επιβεβαιώνεται και η ανεπαρκή σίτιση των μεταναστών και προσφύγων στη δομή Σερρών. 

Στο post απεικονίζεται το παρεχόμενο γεύμα που κατά τις ίδιες καταγγελίες είναι ένα «24ωρο εκτός ψυγείου». Αναλυτικότερα η ανάρτηση αναφέρει: «Το μενού του Πλεύρη για τους πρόσφυγες  στο στρατόπεδο της Σιντικής .

Με κάθε μέσο τους κάνει το βίο αβίωτο, ακόμη και με φαγητό για 24ωρο εκτός ψυγείου σε θερμοκρασίες καλοκαιριού. Το έχει πάρει ήδη το βραβείο βαρβαρότητας ο Πλεύρης και αρχίζει να μετρά τα παράσημα της εξόντωσης.

Κλείστε επιτέλους τα στρατόπεδα του θανάτου, άσυλο, χαρτιά και συνορα ανοιχτά για την προσφυγιά. Η Φωτο από τους ίδιους τους πρόσφυγες», κλείνει το Κεερφα. 

 

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