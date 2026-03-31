«Φάκελος 17 Νοέμβρη»: Η άγνωστη συνάντηση Γιωτόπουλου – Περατικού πριν την εκτέλεση

Το τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη δράση της «Ε.Ο. 17 Νοέμβρη» προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από την τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΪ και εκεί αποκαλύψθηκε κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν ευρέως γνωστό.

Ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, Λεωνίδας Αποστολίδης, ανέδειξε μια αποκαλυπτική λεπτομέρεια για τη διπλή ζωή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Όπως είπε ο κ. Αποστολίδης, μία παιδική του φίλη είχε βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης και τον Κωστή Περατικό, ο οποίος αργότερα εκτελέστηκε από τη 17Ν. «Τρομερό. Είχε φάει μαζί με τον άνθρωπο που στη συνέχεια δολοφόνησε».

Στο ντοκιμαντέρ τίθενται δύο βασικά ερωτήματα: αν η οργάνωση θα είχε αποκαλυφθεί ακόμη και χωρίς το λάθος του Σάββα Ξηρού και αν υπάρχουν μέχρι σήμερα ασύλληπτα μέλη. Για το πρώτο, οι εκτιμήσεις Ελλήνων και ξένων αξιωματούχων συγκλίνουν ότι η κατάρρευση της 17Ν ήταν θέμα χρόνου.

Ο σερ Ρίτσαρντ Ντίαρλαβ των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών εξήγησε πώς οι εξελίξεις είχαν φτάσει σε κρίσιμο σημείο, την ίδια περίοδο που η έκρηξη στα χέρια του Σάββα Ξηρού, στον Πειραιά, σηματοδότησε την αρχή της κατάρρευσης της οργάνωσης. Όπως δήλωσε, υπήρχε τρόπος προσέγγισης του αρχηγού μέσω του οικογενειακού του περιβάλλοντος, αν και το σχέδιο χαρακτηριζόταν σύνθετο, καθώς «εμπλεκόταν λίγο η Ορθόδοξη Εκκλησία».

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες έπαιξε ένα εύρημα από γιάφκα της οδού Πάτμου, μια προκήρυξη με χειρόγραφες σημειώσεις. Ο Ευστράτιος Κυριακάκης θυμήθηκε τη σημασία του τεκμηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάνω στην προκήρυξη, παραπομπές χειρόγραφες… Τρελαίνομαι». Μάλιστα, θυμήθηκε ότι είχε δώσει άμεσα εντολή διαφύλαξής του, αφού είπε πως «εδώ κρατάμε τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη».

«Η έκρηξη μας άνοιξε τη στενωπό και την έκανε λεωφόρο. Είναι απόλυτα ελληνική ιστορία», σημείωσε ο τότε αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Φώτης Νασιάκος.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων μελών, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχουν, ενώ ο Φώτης Νασιάκος ανέφερε πως «δεν έχει προκύψει να υπάρχουν άλλα ηγετικά μέλη», προσθέτοντας ωστόσο ότι «υπάρχουν 4-5 “τυφλά” αποτυπώματα που ανήκουν ίσως σε περιφερειακά, βοηθητικά μέλη».

Από την πλευρά του, ο Φώτης Παπαγεωργίου εκτίμησε ότι ο Γιωτόπουλος δεν θα δεχόταν ανώτερο, χωρίς όμως να αποκλείει την ύπαρξη ασύλληπτων προσώπων, κάνοντας αναφορά στον άνθρωπο που ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Πάρκινσον».

Αντίθετα, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Τόμας Μίλερ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ύπαρξης ασύλληπτων μελών, υποστηρίζοντας ότι ο Γιωτόπουλος πιθανόν «θα πάρει τα μυστικά του στον τάφο του». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην πράκτορας της CIA Τζον Κυριάκου τόνισε ότι σημαντικά κομμάτια της ιστορίας της 17Ν παραμένουν άγνωστα, αναφέροντας ενδεικτικά την υπόθεση Τσουτσουβή και άλλες σκοτεινές πτυχές.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, από την πλευρά του, επανέλαβε την πάγια θέση του: «Εγώ και τέλος», ενώ υπερασπίστηκε τη δράση της οργάνωσης λέγοντας: «Αν αφήσεις αυτό το δίλημμα που έχεις βία μη βία, απαρνιέσαι την ιδέα της ίδιας της επανάστασης… Η 17Ν ανήκει σ’ αυτόν τον ιστορικό κύκλο που έχει κλείσει… ένα κομμάτι του λαού στήριζε την οργάνωση όλα αυτά τα χρόνια».

«Πάμε στοίχημα ότι θα σαπίσεις στις ελληνικές φυλακές»;

Λίγο πριν τη σύλληψη του Γιωτόπουλου, οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας επικεντρώθηκαν στους Αρκιούς ή τους Λειψούς, ως τα πιθανότερα νησιά στα οποία ενδεχομένως βρισκόταν το σπίτι του.

Στο Αστυνομικό Τμήμα της Λέρου, ένα τηλεφώνημα θα προκαλούσε αναστάτωση.

«Γύρω στις 10 το πρωί δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον υποστράτηγο», περιέγραψε ο Λάμπρος Κούτρας, ταξίαρχος που υπηρέτησε στο ΑΤ Λέρου την περίοδο 1999-2005. Σε αυτό, ο Στυλιανός Σύρος του έδωσε εντολή να διεξάγει έρευνα στα προαναφερθέντα νησιά.

Οταν πια επιβεβαιώθηκε πως ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη βρισκόταν στους Λειψούς, ο Φώτης Νασιάκος περιέγραψε πώς «τέθηκαν επί τάπητος» πολλά και διαφορετικά σενάρια, ώστε να πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία η σύλληψη.

Ο Φώτης Παπαγεωργίου, επικεφαλής Ειδικής Μονάδας Ερευνών για την 17Ν την περίοδο 1993- 99 και επικεφαλής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΔΑΕΕΒ από το 1999 έως το 2006, αναφέρθηκε στην πρώτη του επαφή με τον Γιωτόπουλο. Ο διάλογος είχε ως εξής:

«Μπαίνω μέσα στο σταθμό των Λειψών και ήταν σε μια καρέκλα μόνος, έτσι δεμένος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Του λέω: ''Γεια σου Λάμπρο''. Με κοιτάει και μου λέει: ''Λάμπρο; Τι όνομα είναι αυτό;''. Τότε του λέω: ''Γεια σου Αλέκο''. Μου λέει: ''Είσαι Νενέκος''. Του απαντάω: 'Είμαι Έλληνας αξιωματικός, πατριώτης'. Το γυρίζει στον πληθυντικό και μου λέει: ''Κι αν εσείς δεν είστε, είναι οι πάνω από σας. Πάμε στοίχημα ότι σε λίγες ώρες θα είμαι στο Γκουαντάναμο;''. Του λέω: ''Πάμε στοίχημα ότι θα σαπίσεις στις ελληνικές φυλακές;"».