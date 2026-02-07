Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα στην ΕΡΤ

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην ΕΡΤ καθώς μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν δυνάμεις της Αστυνομίας δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.
Υπενθυμίζεται ότι άγνωστος κάλεσε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στη γραμματεία του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΙ» και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.
