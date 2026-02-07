Μενού

Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα στην ΕΡΤ

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ αποδείχθηκε φάρσα, καθώς ο αστυνομικός έλεγχος δεν εντόπισε κάτι ύποπτο.

ΕΡΤ
ΕΡΤ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ / EUROKINISSI
Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην ΕΡΤ καθώς μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν δυνάμεις της Αστυνομίας δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Υπενθυμίζεται ότι άγνωστος κάλεσε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στη γραμματεία του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΙ» και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

 

