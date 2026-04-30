Φάρσα για βόμβα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: Άμεση ανταπόκριση της ΕΛΑΣ και λήξη συναγερμού

Τηλεφώνημα για βόμβα, που είχε υποτιθέμενα τοποθετηθεί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, προκάλεσε νωρίτερα πανικό στις αρχές της συμπρωτεύουσας, αν και αισίως αποδείχθηκε φάρσα.
Η κλήση, όπως αποδείχθηκε, έγινε στις 11:40 το πρωί σε διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης των Αθηνών. Εγκαίρως ενημερώθηκε η Άμεση Δράση, ενώ ξεκίνησαν έλεγχοι από ειδική ομάδα αστυνομικών με δύο αστυνομικούς σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.
Δεν χρειάστηκε να εκκενωθεί το δικαστικό μέγαρο, ούτε διακόπηκαν οι συνεδριάσεις των ακροατηρίων.
