Φάρσα για βόμβα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: Άμεση ανταπόκριση της ΕΛΑΣ και λήξη συναγερμού

Κλοιός αστυνομίας και ΤΕΕΜ σε σημείο έκρηξης
Τηλεφώνημα για βόμβα, που είχε υποτιθέμενα τοποθετηθεί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, προκάλεσε νωρίτερα πανικό στις αρχές της συμπρωτεύουσας, αν και αισίως αποδείχθηκε φάρσα.

Η κλήση, όπως αποδείχθηκε, έγινε στις 11:40 το πρωί σε διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης των Αθηνών. Εγκαίρως ενημερώθηκε η Άμεση Δράση, ενώ ξεκίνησαν έλεγχοι από ειδική ομάδα αστυνομικών με δύο αστυνομικούς σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Δεν χρειάστηκε να εκκενωθεί το δικαστικό μέγαρο, ούτε διακόπηκαν οι συνεδριάσεις των ακροατηρίων.

