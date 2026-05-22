Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four έχει ξεκινήσει και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 1 αναμένεται να ισχύσουν από σήμερα Παρασκευή, 22 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του σήμερα, ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια συρμών, που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.
Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.
