Καιρός: Συνεχίζονται οι μπόρες και οι καταιγίδες - Το Σάββατο η πιο δύσκολη μέρα σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

Με βροχές και καταιγίδες αναμένεται να κυλήσει η Παρασκευή, με τη θερμοκρασία ωστόσο να κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς στην Αττική.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα καταγραφούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα, θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιαία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναφορικά με την Αττική, η πρόγνωση αναφέρει ότι ο καιρός θα είναι αίθριος αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Η πιο δύσκολη μέρα το Σάββατο

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επεσήμανε στο Open, ότι η πιο καιρικά ασταθής μέρα, θα είναι το Σάββατο (23/5).

Σημειώνει ότι καθόλη τη διάρκεια της ημέρας θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα μέσα από το Αιγαίο και μετά θα αρχίσουν να επεκτείνονται και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Το Ιόνιο θα επηρεαστεί επίσης από τις βρχοές, κυρίως το απόγευμα. Περισσότερες ωστόσο βροχές αναμένονται σε Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, γύρω από τη Θεσσαλία, και στην Κρήτη, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.

Τέλος. την Κυριακή (24/5) θα έχουμε ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες αλλά νεφώσεις και μπόρες προς το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Γενικότερα, ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για άστατο καιρικό μοτίβο για τις τρέχουσες ημέρες.