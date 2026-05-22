Η απόφαση που άνοιξε την πόρτα για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17Ν, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου βρίσκεται υπό εξέταση από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη.

Η υπόθεση τέθηκε υπό εξέταση έπειτα από παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος ζήτησε τη διαβίβαση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά προκειμένου να αξιολογηθεί αν συντρέχουν λόγοι προσβολής της. Σύμφωνα με το dikastiko.gr οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική απόφαση αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε ακόμα: Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών

Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη αίτηση αποφυλάκισης που είχε υποβάλει ο Γιωτόπουλος, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί απορριπτικές εισηγήσεις και κρίσεις σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης της «17 Νοέμβρη», και παρέμεινε κρατούμενος για περίπου 24 χρόνια, ενώ συμπληρώνει τα 25 (εκτιτέα από το νόμο) το καλοκαίρι του 2027.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν ούτε εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, επιμένοντας στη θέση του ότι δεν υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της οργάνωσης.