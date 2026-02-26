Φλώρινα: Συνελήφθησαν δύο άτομα μετά από καταδίωξη για απάτη σε ηλικιωμένη - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Σοκ έχει προκαλέσει υπόθεση απάτης στην Φλώρινα, όταν ένας από τους δύο συλληφθέντες στην αστυνομική καταδίωξη στην κοινότητα Αμμοχωρίου κατάφερε να αποσπάσει 145 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά αξίας 200.000 ευρώ από μια 89χρονη γυναίκα.

Ο ίδιος μάλιστα φέρεται να είχε αποσπάσει επίσης το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και διάφορα χρυσαφικά από 65χρονη σε περιοχή της Φλώρινας.

Στην υπόθεση συνεργάστηκαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας και Πέλλας, ενώ στο πλαίσιο έρευνας ανακαλύφθηκε πως τελέσθηκαν συνολικά δύο απάτες και δύο απόπειρες εξαπάτησης, με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών.

Κατά την καταδίωξη της αστυνομίας αστυνομικοί έκαναν σήμα σε ύποπτο όχημα ώστε να σταματήσει, ωστόσο ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε και κινήθηκε εναντίον των αστυνομικών.

Στην συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη από τους αστυνομικούς, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Oι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και της απάτης.

Για την ίδια υπόθεση, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη ενός συνεργού των συλληφθέντων.