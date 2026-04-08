«Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω»: Στην Ελλάδα ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο

«Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», εκμυστηρεύτηκε ο 18χρονος Μάριος κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας όπου είχε μεταφερθεί τον Νοέμβριο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 και από μικρή ηλικία αντιμετώπιζε μια σπάνια πάθηση, το σύνδρομο Alagille, μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το ήπαρ. Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου, και ακολούθησαν δύο επιπλέον επεμβάσεις αποκατάστασης, μαρτυρώντας την πολυπλοκότητα και την απαιτητική φύση της θεραπείας.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Τρίτης (7/4) επισφράγισε έναν μακρύ και επίπονο κύκλο θεραπείας και ο 18χρονος μίλησε στον Alpha για την έκβαση της περιπέτειάς του.

«Το νοσοκομείο ήταν πολύ καλό. Ο Ρομανιόλι στην πρώτη μεταμόσχευση με αποκάλεσε δυνατό διότι η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό. Ένας γιατρός, ο Τζάκομο, μου είπε “από εσένα πήραμε την δύναμη σου και τη θέλησή σου για ζωή” Είμαι χαρούμενος που έχω δίπλα μου τη μητέρα μου, τον αδερφό μου και τον πατέρα μου. Και πίσω από όλο αυτό όλο τον κόσμο να με στηρίζει», συμπλήρωσε.