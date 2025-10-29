Φοινικούντα: Το βίντεο – ντοκουμέντο και το πορτοφόλι του συνεργού με τα 50ευρα - Οι νέες καταθέσεις

Σύμφωνα με το Live News και το MEGA, οι έρευνες για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να ρίξουν φως στο μυστήριο.

Η κατάθεση της μάρτυρα - κλειδί

Καθοριστική θεωρείται η μαρτυρία γυναίκας που άκουσε έντονο καβγά λίγες ώρες πριν το έγκλημα. Η ίδια κατέθεσε πως άκουσε φράσεις όπως:

«Δεν έχει καταλάβει ο άλλος τίποτα σου λέω»

«Γιατί πας τόσο μακριά να μιλήσεις ρε μ…; Τι κανονίζεις;»

Η γυναίκα κλήθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα και την επόμενη ημέρα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας για να καταθέσει αναλυτικά όσα είδε και άκουσε.

Το βίντεο – ντοκουμέντο με το λευκό σκούτερ

Νέο αποκλειστικό βίντεο που παρουσίασε το Live News δείχνει το λευκό σκούτερ να βγαίνει από χωματόδρομο στις 18:23 το απόγευμα της Κυριακής. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο νεαροί, που είχαν βάλει βενζίνη στις 14:37 και λίγα λεπτά αργότερα στρίψει στον χωματόδρομο, παρέμειναν στην ερημική τοποθεσία για τουλάχιστον 3–4 ώρες.

Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν ότι απλώς σταμάτησαν για να πιουν ενεργειακά ποτά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο ένας μιλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο, πραγματοποιώντας 4-5 κλήσεις, ενώ σε μία από αυτές ακούστηκε ξανά η φράση:

«Δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άλλος σου λέω».

Η μάρτυρας περιέγραψε τον έναν νεαρό με θήκη κιθάρας στην πλάτη. Μετά από τηλεφωνική συνομιλία, κινήθηκε προς σημείο όπου τον περίμενε ο δεύτερος αναβάτης.

Ακολούθησε έντονος καβγάς, τον οποίο η γυναίκα παρακολούθησε από απόσταση, βλέποντας και ένα μεγάλο άσπρο μηχανάκι.

Η διαδρομή καταγεγραμμένη σε κάμερες

Η πορεία των δραστών έχει αποτυπωθεί σε δεκάδες κάμερες ασφαλείας. Σε βενζινάδικο, ο φερόμενος συνεργός εμφανίζεται με τη θήκη κιθάρας στην πλάτη, φορώντας κράνος, να αγοράζει ενεργειακά ποτά.

Το βίντεο δείχνει ότι, παρά τους ισχυρισμούς του πως δεν είχε χρήματα και γι’ αυτό οδηγήθηκε στη ληστεία, στο πορτοφόλι του υπήρχαν χαρτονομίσματα των 50 ευρώ.