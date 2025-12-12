Φοινικούντα: «Ο θείος μου βρέθηκε κλειδωμένος από τουρίστα» λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αποκαλύπτει η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αμαλία Τομαρά.

«Από κατάθεση από ό,τι μας έχουν πληροφορήσει, ο θείος μου κλειδώθηκε αφού δολοφονήθηκε στην ρεσεψιόν και βρέθηκε από Γερμανό τουρίστα μετά από μισή ώρα, αφότου μπήκε αυτός να πληρώσει στη ρεσεψιόν.

Έχουν πει ότι το ηχητικό ντοκουμέντο δεν είναι αληθινό. Έχει έρθει εσκεμμένα στη δημοσιότητα και έχει γίνει δολοφονία με σιγαστήρα.

Και επαναλαμβάνω ότι από κατάθεση Γερμανού τουρίστα ο θείος μου κλειδώθηκε στη ρεσεψιόν και βρέθηκε από τον ίδιο που αναζητούσε ιδιοκτήτη ή επιστάτη για να πληρώσει ή να ζητήσει κάτι.

Κάλεσε άλλος την αστυνομία», ανέφερε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Στα δικαστήρια Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες

Εν τω μεταξύ στα δικαστήρια της Καλαμάτας έφτασαν το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12), προκειμένου να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας στη Φοινικούντα όπου και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανακρίτρια τείνει να αποδώσει στον 22χρονο που παραδόθηκε αυτοβούλως τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, θεωρώντας ότι αυτός εισήλθε στη «σκηνή» του εγκλήματος στα κρίσιμα τέσσερα λεπτά το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, παραμένει το μεγαλύτερο ερώτημα ποιος ήταν το «έμπειρο» χέρι που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 68χρονο και τον 61χρονο.

Η επικοινωνία των δύο συλληφθέντων τη μοιραία νύχτα

Τόσο ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και ο 31χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα και επιστήθιος φίλος του δηλώνουν έκπληκτοι και υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο στόχαστρο των αρχών εξαιτίας ενός κρίσιμου τηλεφωνήματος το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, λίγα μόλις λεπτά μετά το διπλό φονικό.

Ο 33χρονος μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, μέσω του κινητού τηλεφώνου της συντρόφου του, επικοινώνησε πρώτος με τον 31χρονο επιχειρηματία, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, για να τον ενημερώσει για όσα είχαν συμβεί πριν καν ειδοποίησει την αστυνομία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια νύχτα ακολούθησαν και άλλες συνομιλίες μεταξύ των δύο, πάλι μέσω του τηλεφώνου της συντρόφου του ανιψιού, το ίδιο βράδυ.

Επιπλέον, λίγες ημέρες πριν το φονικό, στις 3 Οκτωβρίου, αλλά και λίγες ημέρες μετά, στις 10 Οκτωβρίου, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην Αθήνα, στις επιχειρήσεις του 31χρονου.

Εκεί βρισκόταν και ο 22χρονος εργαζόμενος, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές στις 14 Οκτωβρίου και παραδέχθηκε συμμετοχή ως συνεργός, αναλαμβάνοντας μάλιστα και την «ευθύνη» της ηθικής αυτουργίας, την οποία απέδωσε σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Τα τηλεφωνήματα το μοιραίο βράδυ, καθώς και οι συχνές επαφές πριν και μετά τη δολοφονία, εξετάζονταν εξ αρχής προσεκτικά από την ΕΛΑΣ.