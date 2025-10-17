Φοινικούντα: Οι Αρχές «βλέπουν» προμελετημένο έγκλημα μεθοδικά οργανωμένο

Ως ένα ξεκάθαρα προμελετημένο έγκλημα αντιμετωπίζουν οι Αρχές την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα και όχι ως μία απόπειρα εκβίασης ή εκφοβισμού που εξελίχθηκε σε έγκλημα. Ο λόγος είναι ότι οι απόπειρες που είχαν προηγηθεί αλλά και ο σχεδιασμός που προηγήθηκε και ακολούθησε.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε σύνδεση με την προγενέστερη επίθεση σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε σημειωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου έξω από το κατάστημά του στη Φοινικούντα.

Κατά τη συγκεκριμένη επίθεση, ο 22χρονος που παραδόθηκε οικειοθελώς στις Αρχές, πλησίασε πεζός και τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι με αεροβόλο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά χάρη σε εξοστρακισμό της σφαίρας.

Τότε ο 68χρονος είχε καταθέσει στις Αρχές ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν και αγνοούσε ποιος θα μπορούσε να τον θέλει νεκρό.

Το γεγονός ότι η δεύτερη επίθεση, στις 5 Οκτωβρίου στρεφόταν εκ νέου εναντίον του, οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο με πιθανή ηθική αυτουργία, καθώς ο δράστης γνώριζε με ακρίβεια το σημείο, τον χρόνο και τη διαρρύθμιση του χώρου.

Η διαδρομή του σκούτερ και τα κενά στην απολογία του 22χρονου

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω καμερών ασφαλείας σε Φοινικούντα, Πύλο, Κυπαρισσία και Καλαμάτα, εντοπίστηκε η διαδρομή του λευκού scooter, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, χαρτογραφήθηκε η επιστροφή στην Αθήνα του φερόμενου φυσικού αυτουργού και τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση.

Αντίστοιχα, για τον 22χρονο έχει διαπιστωθεί ότι πήγε στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας και από εκεί επέστρεψε στην Αθήνα, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη ο τρόπος μετάβασης όμως από την Φοινικούντα έως την Καλαμάτα καθώς από τις Αρχές αμφισβητείται η εκδοχή που έδωσε ο νεαρός κατηγορούμενος ότι κολύμπησε και περπάτησε δηλαδή μία απόσταση περίπου 60 χλμ. και αυτό είναι μέρος ακόμη της συνεχιζόμενης έρευνας που προσπαθούν να βρουν απαντήσεις οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών και της Ασφάλειας Καλαμάτας.

