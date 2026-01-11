Φοινικούντα: Πώς η AI «έκαψε» τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας αξιοποιώντας νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, άλλαξε το κατηγορητήριο με ολική ανατροπή στον ρόλο των δύο 22χρονων ως προς τη συμμετοχή τους στο έγκλημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο 33χρονος ανιψιός του θύματος καθώς οι Αρχές εντόπισαν στο κινητό του ύποπτες αναζητήσεις.

O 22χρονος, τον Οκτώβριο είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις αρχές, υποστηρίζοντας ότι ήταν ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ. Τώρα όμως παρουσιάζεται ως το σκοτεινό πρόσωπο που πάτησε τη σκανδάλη, και προκάλεσε το μακελειό.

Οι ισχυρισμοί και οι αντιφάσεις που έπεσε στις καταθέσεις του για το πότε πήγε τελευταία φορά στο κάμπινγκ, προκάλεσαν υποψίες από την πρώτη στιγμή, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες.

«Θέλω να συνεισφέρω περισσότερα στην υπόθεση, δεν πυροβόλησα εγώ», επικαλέστηκε ο 22χρονος. Όπως παραδέχτηκε ήταν συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ αλλά υποστηρίζει ότι ουδέποτε, εισήλθε στον χώρο του κάμπινγκ, Οι συνήγοροι υπεράσπισής του, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Από πιστολέρο απλός συνεργός

Ο συγκατηγορούμενος του, επίσης 22χρονών, είχε κριθεί προφυλακιστέος ως φυσικός αυτουργός, πλέον η ανακρίτρια του αποδίδει τον ρόλο του συνεργού, θεωρώντας ότι η δική του συμμετοχή δεν ήταν εκείνη του εκτελεστή. Οι δύο νεαροί αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πάτησε τελικά τη σκανδάλη.



«Αφού ανέφερα στο φίλο μου ότι δύο φορές προσπάθησα να τον απειλήσω για να του αποσπάσω χρήματα δίχως αποτέλεσμα, ο συγκατηγορούμενος μου είπε τι λες ρε φλώρε, θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο», ανέφερε ο 22χρονος

Πρόσωπο - κλειδί θεωρείται και ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ενώ αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τον 22χρονο, πρότερα είχε δώσει διαφορετική περιγραφή. «Δεν είδα δεύτερο άτομο. Ο ήταν που πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε τον θείο μου», είχε επικαλεστεί ο 33χρονος, ανιψιός του θύματος.

Οι αρχές εκτιμούν κάθε πιθανό σενάριο, ακόμη και όπως λένε πηγές ότι ο 33χρονος ανιψιός με τον 22χρονο, «έδειξαν» το τρίτο πρόσωπο ως ύποπτο για να αποπροσανατολίσουν τις αρχές και να κερδίσουν χρόνο.

Οι ανακριτικές αρχές μελετούν προσεκτικά τις αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, αναζητώντας το σημείο που η ιστορία αλλάζει αφήγηση και τελειώνει η αλήθεια, με κεντρικά ερωτήματα να παραμένουν, τι συνέβη μέσα στη ρεσεψιόν, όπου δεν υπήρχαν κάμερες; Ήταν παρόντα μόνο τα δύο θύματα και ο ανιψιός ή υπήρχε και άλλο πρόσωπο; Ποιος πάτησε τελικά τη σκανδάλη;

Η ΑΙ «πρόδωσε» τον ανιψιό

Στο «κάδρο» του φυσικού εκτελεστή παραμένει και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο 33χρονος, ο οποίος από τα μέσα Δεκεμβρίου βρίσκεται επίσης προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Οι περίεργες ερωτήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τα αποτυπώματα από όπλο, την εξαφάνιση ιχνών από ρούχα, αλλά και επενδύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με τις επικοινωνίες που φέρεται να είχε μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων τόσο με τον φίλο του στην Αθήνα (επίσης προφυλακισμένο) όσο και με τον ..., καθώς και το γεγονός ότι αναγνώρισε ανεπιφύλακτα στη ΓΑΔΑ τον ως φυσικό εκτελεστή, ενώ αρχικά είχε δώσει διαφορετική περιγραφή στις αρχές, τον φέρνουν επίσης στο επίκεντρο των υπονοιών για τον «ψυχρό εκτελεστή» που σκότωσε με πέντε σφαίρες τα δύο θύματα.