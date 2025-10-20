Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν οι δύο μετά από 16ωρη απολογία - Αλληλοκατηγορίες για το έγκλημα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Προηγήθηκε μία μαραθώνια διαδικασία απολογιών τους, διάρκειας περίπου 16 ωρών, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10).

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο νεαροί -ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως- εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν συνεργού, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε μετά το τέλος της απολογίας: «Στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα.

Διαβάστε επίσης: Φοινικούντα: «Άκουσα 6 πυροβολισμούς» - Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο κάμπινγκ

Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται.

Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως από τον Βούλο, είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης - ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του.

Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή·, η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».