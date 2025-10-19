Φοινικούντα: «Άκουσα 6 πυροβολισμούς» - Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο κάμπινγκ

Σκηνές τρόμου περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας το μοιραίο βράδυ του διπλού φονικού από πυροβολισμούς, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Δεκατιανοί».

Η γυναίκα, γερμανικής καταγωγής αφηγήθηκε τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν εκείνο το βράδυ, καταγγέλλοντας μάλιστα πως μια από τις έξι σφαίρες καρφώθηκε στο τροχόσπιτό της.

«Ήμουν στο τροχόσπιτό μας και άκουσα δύο πυροβολισμούς. Ήταν πολύ μακριά και μετά άλλους τέσσερις πυροβολισμούς που ήταν πιο κοντά. Ο τελευταίος χτύπησε το τροχόσπιτό μας. Ούρλιαζα μαζί με τον σύζυγό μου, ο οποίος έκλεισε τα φώτα και τα παράθυρα. Ήταν πολύ ανήσυχος. Και δεν ήξερε τι συνέβη. Ήταν φρικτό. Ήμουν τόσο ανήσυχη», ανέφερε αρχικά. «Ξάπλωσα στο έδαφος και δεν ήξερα αν θα υπάρξει άλλη σφαίρα», συνέχισε.



Στην συνέχεια περιέγραψε πως είδε με τα μάτια της τον ανηψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όπου έπεσε νεκρός, «να τρέχει προς στο τροχόσπιτο της, αναστατωμένος».

Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ η μάρτυρας είπε: «ήταν πολύ φιλικός. Δεν τον γνώριζα, τον είχαμε δει για πρώτη φορά στο κάμπινγκ. Αλλά ήταν ένας πολύ φιλικός άνθρωπος. Ευγενικός».

Διαβάστε επίσης: Φοινικούντα: Υπάρχει και 3ο πρόσωπο, με το λευκό βαν - Ήταν και στον πυροβολισμό του Σεπτεμβρίου

Όταν ερωτήθηκε αν είδε κάτι περίεργο στο κάμπινγκ πριν τους πυροβολισμούς η ίδια απάντησε πως «κάποιοι από τους επί χρόνια κατασκηνωτές μας είπαν ότι κάποιος είχε πυροβολήσει το σπίτι του 68χρονου πριν από δύο, τρεις εβδομάδες. Έτσι ζούσε στο κάμπινγκ και όχι στο σπίτι του. Και μου έκανε εντύπωση που δεν κάλεσε την αστυνομία. Σκέφτηκα ότι ήταν δική του ευθύνη να προστατέψει τους φιλοξενούμενούς του στο κάμπινγκ».