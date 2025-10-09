Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Οι απαντήσεις που θα δώσει η διαθήκη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, οι αστυνομικοί προχώρησαν χθες(09/10) στην προσαγωγή ενός υπόπτου και κάλεσαν τον ανιψιό του 68χρονου θύματος για να αναγνωρίσει εάν πρόκειται για τον δράστη.

Ο 17χρονος ύποπτος εξετάστηκε για αρκετές ώρες από τις αρχές. Ο νεαρός γνώριζε τόσο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και τον επιστάτη, καθώς φέρεται να περνούσε μαζί τους μεγάλο μέρος του καλοκαιριού. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι πρόκειται για πρόσωπο από το στενό περιβάλλον των θυμάτων.

Το προφίλ του δράστη

Το προφίλ του δράστη, όπως το περιέγραψε ο ανιψιός του 68χρονου, κάνει λόγο για νεαρό ηλικίας 17 έως 18 ετών, που μιλά σπαστά ελληνικά, έχει ξανθά μαλλιά και ανοιχτόχρωμο δέρμα. Την ημέρα της δολοφονίας, φέρεται να φορούσε ανοιχτόχρωμο φούτερ και να κυκλοφορούσε με σκούτερ κοντά στο κάμπινγκ όπου σημειώθηκε το έγκλημα.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο τη διασταύρωση των στοιχείων και την επιβεβαίωση της ταυτότητας του δράστη.

Η αλλαγές στη διαθήκη

Ο 68χρονος φαίνεται μάλιστα πως άλλαξε πρόσφατα τη διαθήκη του και συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου, δηλαδή τέσσερις μέρες πριν δολοφονηθεί. Αυτή η διαθήκη θα δώσει απαντήσεις ενδεχομένως στους αστυνομικούς.