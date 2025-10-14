Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) ο δράστης της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ της περιοχής και τον επιστάτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA φορούσε ξανθιά περούκα, ενώ είναι και αυτός 22 χρόνων όπως και ο συνεργός του.

Ο δράστης πήγε στο σημείο της δολοφονίας από μια καλά μελετημένη διαδρομή σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μαζί με τον συνεργό του πήγαν με μηχανάκι στο κάμπινγκ, όμως έφυγαν χωριστά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές και τέθηκε υπό κράτηση, μετά το στυγερό έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Οι έρευνες για τα αίτια της δολοφονίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαδραματίστηκε το περιστατικό συνεχίζονται, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα κίνητρα και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Τι αποκάλυψε ο συνεργός

Το πρωί της Τρίτης (14/10), νεαρός άνδρας κάτω των 30 ετών παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έπαιξε ρόλο στη δολοφονία και αναμένεται να αποκαλύψει τον φυσικό αυτουργό. Ο ίδιος υποστήριξε στις Αρχές πως ο 68χρονος τον κακοποίησε σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022.

Ο ίδιος φέρεται ότι ήταν ο συνοδηγός στο σκούτερ που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο τη μοιραία νύχτα.

O νεαρός, παρουσιάστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του κ. Λυκούδη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Λυκούδης, ο νεαρός άνδρας δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τα δύο θύματα, ενώ όπως τόνισε, ο πελάτης του είχε στο παρελθόν μια οδυνηρή εμπειρία από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από περίπου 3 χρόνια.

Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο εντολέας του έχει ήδη υποδείξει στις αρχές τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ο οποίος είναι 22χρονος ημεδαπός με καταγωγή από τρίτη χώρα.

Το δρομολόγιο διαφυγής

Ο δράστης, που οδηγούσε το λευκό σκούτερ με καλυμμένες πινακίδες, παραμένει άφαντος. Οι αστυνομικοί έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή του: από τη Φοινικούντα κινήθηκε προς Μεθώνη, Πύλο, Φιλιατρά και Κυπαρισσία, στη συνέχεια στον Πύργο Ηλείας και την Κόρινθο, μέχρι που εντοπίστηκε στο Χαϊδάρι.

Η επιλογή παλαιών εθνικών και επαρχιακών δρόμων δείχνει γνώση της περιοχής και προσπάθεια αποφυγής καμερών.

Κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί το βίντεο που καταγράφει το σκούτερ με δύο επιβαίνοντες λίγο πριν από τη δολοφονία.

Το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να είναι οικονομικό. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο διαθήκες του θύματος, οι οποίες συγκρίνονται για να εντοπιστούν πιθανοί δυσαρεστημένοι κληρονόμοι.