Μια απίστευτη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο ενός 30χρονου νέου σημειώθηκε στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όλα έγιναν όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, δύο παρέες που διασκέδαζαν στο κέντρο της Πάτρας, παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή. Ακολούθησε συμπλοκή και ο άγριος ξυλοδαρμός του 30χρονου, ο οποίος κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Πάτρα: Πώς έγινε η συμπλοκή

Οι δράστες βλέποντας πως ο άνδρας ήταν χτυπημένος βαριά, τον μετάφεραν στο νοσοκομείο, μαζί με έναν ακόμη από την παρέα του θύματος που είχε χτυπηθεί ελαφρύτερα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν

Όμως, λίγα λεπτά αργότερα ο 30χρονος εξέπνευσε.

Άμεσα οι γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα των τριών δραστών είναι άνθρωποι της νύχτας και γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ και έχουν ταυτοποιηθεί.

