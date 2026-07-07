Φονικό στην Ημαθία: Άγρια συμπλοκή τριών ανδρών με έναν νεκρό από μαχαίρι

Σκηνές απόλυτου τρόμου και πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα στην Κουλούρα Ημαθίας, όταν μια φαινομενικά ήσυχη γειτονιά μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά σε πεδίο μάχης. Λίγο μετά τις 4:00 το απόγευμα, μια σφοδρή λογομαχία μεταξύ μιας ομάδας ατόμων ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους που παρακολουθούσαν εμβρόντητοι.

Σύμφωνα με το newima.gr, οι λεκτικές αντεγκλήσεις έδωσαν τη θέση τους στην τυφλή βία όταν οι εμπλεκόμενοι έβγαλαν μαχαίρια και επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με μανία. Το επεισόδιο έληξε αιματηρά, αφήνοντας πίσω του τραυματίες και έναν νεκρό. Αν και η ακριβής κατάσταση της υγείας τους δεν έχει γίνει ακόμη επίσημα γνωστή, η σοβαρότητα των χτυπημάτων σήμανε άμεσο συναγερμό στις Αρχές.

Στο σημείο της αιματηρής συμπλοκής έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να επιβάλουν την τάξη και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες. Παράλληλα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν εσπευσμένα τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή επειγουσών πρώτων βοηθειών.