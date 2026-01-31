Φως στο Τούνελ: Βίντεο με τη Λόρα να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία

Συγκλονιστικά είναι τα όσα αποκαλύφθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για την εξαφάνιση της Λόρας. Η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο – ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας ταξιδιωτικού πρακτορείου στην καρδιά της Αθήνας που φωτίζει τις τελευταίες κινήσεις της ανήλικης κοπέλας.

Ο τηλεοπτικός φακός της εκπομπής βρέθηκε στην καρδιά της Αθήνας, στην Ομόνοια, σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Το όσα λέει στο «Τούνελ» ο ιδιοκτήτης του είναι καθοριστικά. Όχι μόνο ανατρέπουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αλλά ανοίγουν έναν νέο, ξεκάθαρο δρόμο έρευνας.

«Φαινόταν πολύ βιαστική»

Αδιάψευστος μάρτυρας των όσων ισχυρίζεται, το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του γραφείου του. Η Λόρα Λόμτεφ, την ημέρα της εξαφάνισης στις 8 Ιανουαρίου, από τις 11:27 ως στις 11:46 το πρωί βρισκόταν εκεί. Έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη για να πετάξει την ίδια ημέρα.

«Το είδα εκ των υστέρων, όταν πέρασε από εδώ η Ασφάλεια και μου ζήτησε το υλικό. Τους ενημέρωσα ότι είχε έρθει κανονικά. Στο βίντεο φαινόταν πολύ βιαστική και αγχωμένη. Εγώ δεν ήμουν παρών εκείνη την ώρα. Φορούσε μαύρο καπέλο, μαύρα ρούχα και ήταν μαζεμένη. Προσπαθούσε να μην φαίνεται το πρόσωπό της. Ζήτησε εισιτήριο για να πετάξει την ίδια ημέρα, το απόγευμα, για Γερμανία, για Φρανκφούρτη. Νομίζω πως η πτήση ήταν γύρω στις 17:30, απευθείας, με Lufthansa. Το εισιτήριο κόστιζε περίπου 200 ευρώ, τα πλήρωσε με μετρητά και έφυγε».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Λόρα πήγε μόνη της στο γραφείο. Αυτό του μετέφερε και ο υπάλληλος ενώ το επιβεβαίωσε και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας.

«Είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά και ξέρουμε ότι όταν κάποιος ζητά εισιτήριο για την ίδια μέρα, συνήθως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Της προτείναμε να ταξιδέψει δύο ή τρεις ημέρες μετά, γιατί το εισιτήριο θα ήταν φθηνότερο. Εκείνη όμως επέμενε ότι έπρεπε να φύγει την ίδια μέρα, παρότι ήταν ακριβό. Μας είπε ότι είχε δουλειά».

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε αν άφησε κάποιο στοιχείο επικοινωνίας. «Ζητάμε πάντα τηλέφωνο ή email. Μας είπε ότι δεν έχει τηλέφωνο και μας έδωσε ένα email. Εκεί στείλαμε το boarding pass. Παίρνουμε τα στοιχεία του διαβατηρίου και τα αποστέλλουμε στην εταιρεία, δεν τα κρατάμε. Τα στοιχεία ήταν δικά της. Το δικό της όνομα και επώνυμο. Ειλικρινά, δεν φαινόταν ανήλικη. Έμοιαζε 20 με 25 ετών. Ήταν ντυμένη και βαμμένη με τρόπο που την έκανε να δείχνει μεγαλύτερη. Έτσι, δεν μας κίνησε υποψίες η ηλικία της και δεν το κοιτάξαμε. Άλλωστε, η αεροπορική εταιρεία επιτρέπει και σε παιδιά 16 ετών να ταξιδεύουν μόνα τους».

Ο ίδιος προσθέτει πως η ανήλικη δεν επισκέφθηκε κανένα άλλο κατάστημα της περιοχής, παρότι ακριβώς απέναντι λειτουργεί και ουκρανικό ταξιδιωτικό γραφείο.

«Σε εμάς έμεινε περίπου μισή ώρα. Δεν υπήρχε χρόνος για να αλλάξει μετά το εισιτήριο. Αν είχε γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, θα είχαμε σχετική ειδοποίηση από την εταιρεία».

Το ντοκουμέντο που καταγράφει την 16χρονη Λόρα σε ταξιδιωτικό γραφείο την Ομόνοια

Η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη παρουσίασε καρέ καρέ τις τελευταίες κινήσεις της 16χρονης μαθήτριας, μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε αποκλειστικά από ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια.

Το ρολόι του καταγραφικού δείχνει 11:27 εκείνο το πρωινό της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου. Είναι η στιγμή που η Λόρα μπαίνει στο γραφείο μόνη της. Φαίνεται νευρική και εμφανώς αγχωμένη, όπως επιβεβαιώνει και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το βλέμμα της στρέφεται διαρκώς δεξιά κι αριστερά, σαν να φοβάται ότι κάποιος την παρακολουθεί. Ανταλλάσσει λίγες κουβέντες με τον υπάλληλο, προσπαθώντας να δείχνει ψύχραιμη, χωρίς όμως να το καταφέρνει.

Είναι περιποιημένη, βαμμένη, με έντονα νύχια. Αγοράζει το εισιτήριο πληρώνοντας με μετρητά. Έχει τα χρήματά της πρόχειρα τυλιγμένα σε μικρά «μασούρια». Στα χέρια της κρατά ένα κινητό τηλέφωνο που φαίνεται να λειτουργεί κανονικά, παρότι αργότερα θα υποστηρίξει το αντίθετο.

Παραδίδει το διαβατήριό της χωρίς δισταγμό. Την ίδια στιγμή όμως, το βλέμμα της καρφώνεται ανήσυχα στους πελάτες που μπαίνουν στο γραφείο. Νιώθει απειλή από την παρουσία τους. Λίγο πριν φύγει, ζητά από τον υπάλληλο να τη βοηθήσει να καλέσει ταξί μέσω εφαρμογής. Φωτογραφίζει την οθόνη του κινητού του, κρατώντας τα στοιχεία του οδηγού και ύστερα απομακρύνεται. Αυτή ήταν η τελευταία καταγεγραμμένη εικόνα της.

Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ταξιδίων δείχνει στην κάμερα του «Τούνελ» και το email με το boarding pass. Τα στοιχεία της εμφανίζονται καθαρά. Το πήρε στα χέρια της στις 8 Ιανουαρίου, στις 11:40 το πρωί, πριν η εξαφάνισή της γίνει γνωστή στις Αρχές.

Είναι από τα πιο κρίσιμα κομμάτια στο παζλ της εξαφάνισης που συγκλονίζει την Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις που ζητά η οικογένειά της.

Ο οδηγός ταξί που μετέφερε την 16χρονη Λόρα στο αεροδρόμιο αποκαλύπτει

Στο «Τούνελ» μίλησε ο οδηγός του ταξί ο οποίος μετέφερε την 16χρονη Λόρα από την Ομόνοια στο αεροδρόμιο. «Δεν πολύ μίλαγε μέσα στο αμάξι. Η κούρσα δίνεται μέσω της εφαρμογής, οπότε δεν χρειάστηκε να πει κάτι, ήτανε ήδη βαλμένη στην εφαρμογή. Θυμάμαι μία κοπέλα που φόραγε μαύρο παλτό μακρύ και είχε και καπέλο, αλλά θυμάμαι ότι δεν πολύ μίλαγε μέσα στο αμάξι. Και νομίζω και δεν μίλαγε και καθαρά ελληνικά».

Όπως λέει ο ίδιος: «Πρέπει να είχε μαζί μία χειραποσκευή. Στο τηλέφωνο μίλησε κάπου, αλλά μίλαγε πολύ χαμηλόφωνα. Νομίζω κάποιον πήρε τηλέφωνο. Νομίζω ρωσικά μίλαγε», καταλήγει.

«Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό»

Στο «Φως στο Τούνελ» μίλησε και η χρυσοχόος που είδε την 16χρονη αγνοούμενη Λόρα, λίγες ώρες πριν χαθούν ξανά τα ίχνη της.

Η γυναίκα περιγράφει την στιγμή που η ανήλικη μπήκε στο κατάστημά της, εμφανώς αγχωμένη, προσπαθώντας να εξασφαλίσει άμεσα χρήματα. «Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό. Μιλούσε σπαστά ελληνικά, μόνο δύο λέξεις. Κατάλαβα τι ήθελε από τα συμφραζόμενα».

Η επικοινωνία συνεχίστηκε στα αγγλικά. Η Λόρα φορούσε σκούρα ρούχα και είχε καλυμμένο το κεφάλι της.

«Νόμιζα ότι ήταν σκούφος, αλλά όταν είδα αργότερα τα βίντεο κατάλαβα ότι φορούσε καπέλο και κουκούλα. Φαινόταν μόνο το πρόσωπό της. Η πρώτη πρόταση ήταν αγορά, χρυσό… δύο λέξεις μόνο στα ελληνικά».

«Όταν της είπα ότι εγώ δεν αγοράζω, με ρώτησε αν έχω Wi-Fi για να της δώσω και επειδή εγώ δίστασα σε πρώτη φάση, με ρώτησε αν μπορώ να της καλέσω ταξί. Κρατούσε το κινητό στα χέρια της και μου έδειχνε ότι δεν μπορούσε να καλέσει. Της είπα τότε ότι αν βγει στον δρόμο θα βρει, γιατί κατεβαίνουν πολλά ταξί, οπότε με ευχαρίστησε και έφυγε».

Όπως λέει η ίδια: «Δεν την είδα να κατεβαίνει προς το κέντρο. Ή πέρασε απέναντι ή κινήθηκε προς την πιάτσα. Υπήρχε ένα ταξί σταματημένο απέναντι, αλλά δεν ξέρω αν μπήκε σε αυτό».

Η γυναίκα συνειδητοποίησε ποια ήταν η νεαρή κοπέλα μόνο αφού διάβασε σχετικά δημοσιεύματα και ειδοποίησε τη Αστυνομία.

«Διάβασα ότι βρισκόταν στην περιοχή και ότι προσπαθούσε να πουλήσει χρυσό. Τότε θυμήθηκα αμέσως το πρόσωπό της και κάλεσα την Αστυνομία».

Οι οδηγοί ταξί της κοντινής πιάτσας γνώριζαν αρκετά στοιχεία γύρω από την υπόθεση, ωστόσο οι συνεχείς μετακινήσεις και η απουσία σταθερής πιάτσας δυσκολεύουν τον εντοπισμό του οδηγού που πιθανόν μετέφερε τη Λόρα σε ενεχυροδανειστήριο.