Φως στο Τούνελ: Θρίλερ με το θάνατο της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε τη νύχτα της Παρασκευής στις οθόνες μας, για 31η τηλεοπτική σεζόν, με μία υπόθεση που θυμίζει θρίλερ. Θύμα, μια γνωστή κυρία της αθηναϊκής κοινωνίας, η Ελένη Παπαδοπούλου χήρα του πρώην υπουργού Βόρειας Ελλάδος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στο διαμέρισμα της στο Κολωνάκι μαζί με τη γάτα της. Στην αρχή όλοι μίλησαν για ένα τραγικό δυστύχημα αλλά τριάμισι χρόνια μετά η μυστηριώδης υπόθεση παίρνει άλλη τροπή με παρέμβαση Εισαγγελέα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τον Ιανουάριο του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο, όταν το διαμέρισμά της στην καρδιά του Κολωνακίου τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Αρχικά, όλοι έκαναν λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα. Σήμερα όμως η υπόθεση ερευνάται από το ανθρωποκτονιών με εντολή Εισαγγελέα.

Η γυναίκα δεν ήταν τυχαία. Ήταν η χήρα του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Το εξωτερικό συνεργείο ερευνών του «Τούνελ» βρέθηκε στην πολυκατοικία όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Το διαμέρισμα της άτυχης ηλικιωμένης παραμένει εγκαταλελειμμένο∙ παγωμένο στον χρόνο, σαν να κρατάει ακόμα το μυστικό εκείνης της μοιραίας νύχτας.

«Ξέραμε μόνο ότι έμενε μόνη της. Είχε έναν γιο που κάποιες φορές της έφερνε πράγματα. Μάθαμε ότι μάλλον κάπνιζε και πως η φωτιά ξεκίνησε από το τσιγάρο της. Οι ζημιές ήταν τεράστιες, ειδικά στο διαμέρισμα της και σε αυτό που είναι ακριβώς κάτω από το δικό της. Από τότε, ούτε ο γιος της εμφανίστηκε ξανά, ούτε το σπίτι αποκαταστάθηκε. Ακόμα και σήμερα, η κάπνα είναι διάχυτη παντού…», αναφέρει χαρακτηριστικά μια ένοικος.

Το πιο περίεργο, όμως, είναι κάτι άλλο: εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, κανείς δεν βρισκόταν στην πολυκατοικία. «Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη. Δεν τη γνωρίζαμε, δεν έβγαινε ποτέ. Την ιστορία της δεν την ξέραμε, μόνο τον γιο της γνωρίζαμε», συμπληρώνει.

Η μαρτυρία ενοίκου

Η έρευνα του «Τούνελ» συνεχίστηκε στην πολυκατοικία επί της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι που το Γενάρη του 2022 έφυγε έτσι τραγικά από τη ζωή η Ελένη Παπαδοπούλου. Εκεί μίλησε ένας άλλος ένοικος της πολυκατοικίας της.

«Την ημέρα της φωτιάς ήταν εδώ μόνο ο κάτοικος του τετάρτου ορόφου. Μου είπε ότι κατάλαβε την φωτιά ξαφνικά και πήρε την πυροσβεστική αλλά ποτέ δεν πήγαν για κατάθεση. Η καημένη είχε έναν χώρο που κοιμόταν και έβλεπε τηλεόραση και εκεί βρέθηκε καμένη μαζί με την γάτα της. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το σπίτι. Κατά τη γνώμη μου κοιμήθηκε με το τσιγάρο αναμμένο και της έπεσε από το χέρι και πήρε φωτιά», λέει ο γείτονας της.

«Γνώριζα πολύ καλά και την ίδια και το σύζυγό της, τον υπουργό. Ήταν και οι δυο ιδιαίτερα συμπαθείς αλλά ιδίως ο υπουργός. Μιλάμε για έναν ευγενέστατο άνθρωπο. Έμεναν χρόνια στο Κολωνάκι, τους θυμάμαι από όταν ήμουν μωρό. Ήρεμοι άνθρωποι ήταν. Οι μοναδικές εντάσεις που υπήρχαν ήταν με το γιο. Ερχόταν σπάνια να δει την μητέρα του γιατί δεν είχαν καλές σχέσεις. Τους άκουγα όταν ερχόταν που βριζόντουσαν και τσακώνονταν. Για μένα το χειρότερο είναι ότι την είχε την μάνα του κλειδωμένη και δεν μπορούσε να βγει έξω. Πολλές φορές φανταστείτε που της παράγγελνε φαγητό μου χτυπούσαν εμένα το κουδούνι γιατί δεν άκουγε, της έπαιρνα το φαγητό, και μου άνοιγε το τζάμι της πόρτας για να το δώσω», αναφέρει.

«Φαίνεται από τα στοιχεία ότι δεν πρόλαβε να εισπνεύσει καπνό. Την στιγμή που κάηκε ήταν ήδη νεκρή, εφόσον ήταν και καπνίστρια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων.

Γείτονας μιλά στο «Τουνελ» για την εμπλοκή του Ανθρωποκτονιών

Δημοσιογράφος του «Τούνελ» βρέθηκε στην πολυκατοικία της οδού Λυκαβηττού. Εκεί όπου πριν τρία χρόνια η άτυχη Ελένη Παπαδοπούλου κάηκε ζωντανή. Ένας γείτονας, φανερά επιφυλακτικός, τον πλησίασε.

«Α, το ψάχνετε κι εσείς… Γιατί ήρθε πάλι η Αστυνομία στη γειτονιά μας. Δύο φορές. Την τελευταία μάλιστα, από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών», είπε με νόημα.

Ο μάρτυρας θυμάται ότι είχε καταθέσει αρχικά στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Όμως, στη συνέχεια τον κάλεσαν και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών. «Με ρώτησαν για τη γυναίκα… Πόσο καλά την ήξερα, αν την έβλεπα τον τελευταίο καιρό…» ανέφερε χαμηλώνοντας τη φωνή.

Η στάση του έγινε ακόμα πιο αμήχανη όταν ο ρεπόρτερ τον ρώτησε αν είδε κάτι. «Κοιτάξτε… Έχω οικογένεια, παιδιά. Η γυναίκα έφυγε. Δεν υπάρχει λόγος να πω περισσότερα». Απάντησε με κοφτό ύφος. «Φοβάστε;» τον ρώτησε ευθέως ο δημοσιογράφος. «Εσείς τι λέτε…;» ανταπάντησε εκείνος, αφήνοντας τη σιωπή να πέσει βαριά.

Και όταν τον ρώτησαν τι πιστεύει τελικά για τον θάνατο αυτής της αρχόντισσας του Κολωνακίου, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική και συνάμα ανατριχιαστική: «Δε νομίζω πως ήταν ατύχημα. Και δε λέω τίποτα άλλο. Τελειώσαμε…».

Εκ νέου έρευνα για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου

Η «αρχόντισσα του Κολωνακίου», όπως αποκαλύπτει η ίδια πηγή, σκεφτόταν να πουλήσει το σπίτι της. Προβλήματα υγείας δεν αντιμετώπιζε. Μια ασπιρίνη έπαιρνε που και που και το έλεγε με καμάρι. Το μόνο που είχε ήταν κάποια κινητικά προβλήματα λόγω ηλικίας και για αυτό χρησιμοποιούσε ένα πι για τις μετακινήσεις της».

Όπως επισημαίνει, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει εκ νέου έρευνα για την υπόθεση, μετά από εισαγγελική εντολή.

«Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα των αρχών. Κλήθηκα και εγώ να καταθέσω, όπως και έκανα. Περιμένουμε να μάθουμε νεότερα», καταλήγει. «Θα έπιανα δουλειά στο σπίτι της την ημέρα που κάηκε, δεν την ήξερα»

Στην καρδιά της Αθήνας, η κάμερα του «Τούνελ» αναζήτησε την γυναίκα που θα αναλάμβανε τη φροντίδα της άτυχης ηλικιωμένης που βρέθηκε καμένη στο διαμέρισμα της. Πρόκειται για μια οικιακή βοηθό από τη Γεωργία. Ο δημοσιογράφος βρέθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε η γυναίκα αλλά είχε μετακομίσει σε άλλη περιοχή.

«Όσα είχα να πω τα είπα στην αστυνομία που με κάλεσε ξανά και ξανά. Δεν ξέρω απολύτως τίποτα… Δεν την ήξερα την κυρία, δεν την έχω δει ποτέ. Το έχω καταθέσει πάρα πολλές φορές… Εκείνη την ημέρα θα πήγαινα πρώτη φορά στο σπίτι της εγώ. Δεν πρόλαβα ούτε να την δω…».

Η κόρη της Γεωργιανής οικιακής βοηθού, μίλησε και για το σοκ που υπέστη εκείνη την ημέρα.

«Πρώτη μέρα θα πήγαινε σε αυτό το σπίτι και συνέβη αυτό. Σοκαρισμένη ήταν. Πέρασαν τρία χρόνια από τότε και έχει πάει τόσες φορές στην αστυνομία…», λέει χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν εκείνο το απόγευμα, η μητέρα της είχε ραντεβού με τον γιο της ηλικιωμένης, προκειμένου να την πάει στο σπίτι της για να δουλέψει και φτάνοντας είδε τη φωτιά, εκείνη απάντησε πως δεν γνωρίζει τίποτα και έκλεισε το τηλέφωνο…

«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…»

Στην προσπάθειά του το «Τούνελ» να φωτίσει τη σκοτεινή ιστορία της αρχόντισσας του Κολωνακίου, Ελένης Παπαδοπούλου, εντόπισε τον γιο της, ο οποίος μίλησε στην Αγγελική Νικολούλη για τα όσα τραγικά έζησε εκείνη τη μοιραία ημέρα, αλλά και για τις έρευνες που ξεκίνησαν εκ νέου.

Η ίδια τον ενημέρωσε για την εισαγγελική παρέμβαση που ζητά περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ακόμα και για ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια.

Ο ίδιος, αν και δεν έκρυψε την απορία του, συμφώνησε ότι «καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται». «Δεν μπορώ να καταλάβω όμως από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό», πρόσθεσε.

Με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα έζησε εκείνη τη μέρα. «Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα. Μόνο λίγος καπνός που έβγαινε από το κτίριο. Ένας αστυνομικός κοιτούσε απέξω και ήταν εκείνος που είχε ειδοποιήσει την Πυροσβεστική. Τον ρώτησα τι γίνεται και έτρεξα να μπω μέσα. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Ήταν όλα τα παράθυρα ολόκλειστα. Σκέφτηκα πως εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να ανάβει η φωτιά. Πήγα να μπω και κάηκα στο χέρι… Ευτυχώς δεν μπήκα ολόκληρος, αλλιώς θα είχα καεί κι εγώ.»

Όπως ανέφερε, οι πυροσβέστες του είπαν πως η φωτιά είχε ξεκινήσει ώρες πριν. «Σιγόκαιγε μέσα. Οι τοίχοι είχαν μαυρίσει όλοι. Ήταν μια τραγική εικόνα. Το έχω αφήσει όπως ήταν τότε… Στην ερώτηση της δημοσιογράφου για το πού ακριβώς βρισκόταν η μητέρα του όταν κάηκε, απάντησε εμφανώς σοκαρισμένος.

«Ήταν καθισμένη στον αγαπημένο της καναπέ, στο σαλονάκι. Εκεί όπου καθόταν πάντα. Πριν ανοίξω την πόρτα, δεν φαινόταν τίποτα ούτε καπνός, ούτε μυρωδιά. Το μόνο περίεργο ήταν ότι η κλειδαριά ήταν ζεστή. Μόλις άνοιξα, έκανε ένα ‘πουφ’ και η φλόγα ήρθε προς τα πάνω μου, έφτασε μέχρι τη σκάλα. Έπεσα στα τέσσερα και προσπάθησα να μπω μπουσουλώντας, αλλά δεν κατάφερα να φτάσω ούτε μισό μέτρο μέσα στο χολ. Όλο το σπίτι καιγόταν. Οι πυροσβέστες μου είπαν αργότερα πως η μητέρα μου ήταν ήδη αποτεφρωμένη όταν μπήκαν μέσα. Εύχομαι κανείς να μη δει ποτέ δικό του άνθρωπο έτσι, όπως είδα την μανούλα μου εγώ…».

Η Αγγελική Νικολούλη τον ρώτησε αν η μητέρα του είχε τη δυνατότητα να κινηθεί για να σωθεί. Εκείνος απάντησε πως, αν και είχε δυσκολίες, μπορούσε να περπατήσει με το πι της. Η ρεπόρτερ εξέφρασε τότε την εύλογη απορία: γιατί δεν προσπάθησε να βγει στο μπαλκόνι ή να ζητήσει βοήθεια;

«Ίσως αποκοιμήθηκε από τον καπνό ή ξεψύχησε με το τσιγάρο στο χέρι», είπε εκείνος. «Οι πυροσβέστες μου είπαν πως μάλλον κάτι τέτοιο συνέβη. Ήταν φανατική καπνίστρια… Είχαμε μόνιμο πόλεμο γι’ αυτό». Στην ερώτηση αν μύρισε κάτι περίεργο, κάποια ουσία ή εύφλεκτο υλικό, ήταν κατηγορηματικός.

«Όχι, τίποτα. Ξέρω από αυτά, είμαι βιολόγος. Αν είχε πέσει κάτι, θα το καταλάβαινα αμέσως. Είμαι και φαν της εκπομπής σας, οπότε… έχω το νου μου! Αλλά και να μου ξέφευγε κάτι, οι ειδικοί της Πυροσβεστικής θα το είχαν εντοπίσει».

Αναφερόμενος στη φροντίδα της μητέρας του, αποκάλυψε πως εκείνη την ημέρα θα της πήγαινε μια καινούρια οικιακή βοηθό, γεωργιανής καταγωγής. «Είχε φύγει η προηγούμενη και είχα βρει μια καινούργια. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Την πήγαινα στο σπίτι εγώ όταν συνέβη αυτό, ήμασταν μαζί. Μόλις όμως άνοιξα την πόρτα και ξέσπασε η φωτιά, πρέπει να εξαφανίστηκε. Μάλλον τρόμαξε. Από τότε δεν την έχω ξαναδεί.»

Όπως είπε, επισκεπτόταν τη μητέρα του μέρα παρά μέρα και δεν είχε δει ποτέ κάτι περίεργο. «Ίσα-ίσα, ήμασταν χαρούμενοι. Ετοίμαζα καινούργια σχέδια. Σκεφτόμουν να την πάρω μαζί μου στη Σαμοθράκη για έναν χρόνο. Κάτι φτιάχναμε εκεί. Εκείνη φανταστείτε ήθελε να πουλήσουμε το σπίτι…»

Η φωνή του σπάει όταν μιλά για τη μητέρα του, την «αρχόντισσα του Κολωνακίου», όπως τη γνώριζαν οι γείτονες. Μια γυναίκα που έζησε με αξιοπρέπεια και έφυγε με τραγικό τρόπο.

«Οι πυροσβέστες μου μίλησαν για δυο φωτιές…»

Η Αγγελική Νικολούλη μιλώντας με τον γιο της γυναίκας που απανθρακώθηκε αναφέρθηκε και στα κοσμήματα της. Αναρωτήθηκε αν έλειπαν από το σπίτι, μήπως κάποιος τα πήρε. Ο γιος της απάντησε ότι τα είχε πουλήσει καιρό πριν το τραγικό συμβάν. « Τα κοσμήματα τα είχε πουλήσει. Είχαμε κόντρα για τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς. Είχε πουλήσει τα κοσμήματά της και έβαζε τους γείτονες να της αγοράζουν τα πακέτα».

Σε ερώτηση για τη σχέση τους και τους καβγάδες που οι γείτονες αναφέρουν ότι άκουγαν συχνά να συμβαίνουν στην πολυκατοικία ο γιός της γυναίκας δήλωσε πως είχανε κόντρες όπως όλες οι μαμάδες με τα παιδιά τους.

Η Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε σε εκείνη τη στιγμή που ο γιος μπήκε στο σπίτι και αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί.

«Έβλεπα τη φλόγα απ’ έξω, όταν τελείωσαν οι πυροσβέστες μπόρεσα να μπω μέσα και να δω τι έγινε. Φώναζα γιατί ήλπιζα ότι θα έχει πάει στα πίσω δωμάτια προς το δικό μου χώρο που δεν έπαθε τίποτα. Η γατούλα της ήταν κουλουριασμένη κάτω από τον καναπέ. Πέθανε από ασφυξία. Από τον καπνό έγινε αυτό με την μανούλα μου… ή έπαθε κάτι παθολογικό».

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχαν συζητήσει να μπει σε κάποιον οίκο ευγηρίας αλλά εκείνη είχε αρνηθεί. Μίλησε για τις δύο στάσεις που έκανε πριν, στο σουπερμάρκετ και στο σημείο που θα παραλάμβανε την οικιακή βοηθό και στάθηκαν μοιραίες στο να προλάβει “το κακό”.

«Εκείνη τη μέρα ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Αν είχα πάει λίγο νωρίτερα όλα θα ήταν αλλιώς».

Ο γιος, βασιζόμενος και στα λόγια των πυροσβεστών που βρέθηκαν στο σημείο, φαίνεται να είναι βέβαιος πως η φωτιά ξεκίνησε από την κάφτρα τσιγάρου.

«Οι άντρες του ανακριτικού με διαβεβαίωσαν ότι το κακό είχε γίνει πολλές ώρες πριν, ίσως πάνω από οκτώ. Ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ότι ο καναπές που καθόταν η μητέρα μου, το τραπεζάκι και το πάτωμα σε ακτίνα τριών μέτρων είχαν εξαφανιστεί εντελώς. Είχαν γίνει άσπρη στάχτη από αργή καύση. Υπήρχε μόνο το σώμα της. Από τη στιγμή που άνοιξα εγώ την εξώπορτα, έκανε ρεύμα και έσπασαν τα παράθυρα του δωματίου. Η φωτιά έκαψε για πέντε με δέκα λεπτά γι’ αυτό η ζημιά ήταν πολύ μικρή».

«Ήταν κλειδωμένη, αλλά το κλειδί το είχε»

Η μητέρα μου είχε το κλειδί κρυμμένο σε μια εταζέρα που υπήρχε στο χολ. Το βρήκα όταν καθάρισα μετά και έβαψα το σπίτι. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα πάντα αλλά το κλειδί ήταν στο ντουλαπάκι. Επειδή ο αφαλός της πόρτας είναι 70 ετών και δεν αλλάζει, έχουμε μόνο τα παλιά κλειδιά και αν δεν ξέρεις, ανοίγει με δυσκολία».

Αναφορικά με τη συχνότητα της επικοινωνίας μεταξύ τους ο άνδρας λέει ότι κατ΄εξαίρεση εκείνη την ημέρα δεν είχαν μιλήσει το πρωί παρά το γεγονός ότι σε καθημερινή βάση μιλούσαν ανά τακτά διαστήματα στο τηλέφωνο.

«Ήταν δύο φωτιές, η μία ήταν σύντομη δεκάλεπτη που έσβησε και έκανε το μαύρισμα μόνο στην είσοδο από φλόγα και η άλλη ήταν πολύωρη με μονοξείδιο του άνθρακα. Η καύση από τσιγάρο ήταν χωρίς φωτιά επί πολλές ώρες, όλο το βράδυ, μου λένε οι πυροσβέστες από την αιθάλη που έχουν οι τοίχοι πρέπει να είναι πάνω από οκτώ ώρες η φωτιά που σιγόκαιγε μόνο σε εκείνο το σημείο, στον καναπέ και στο παρκέ», καταλήγει.

«Δυστυχώς είχα προβλέψει ότι θα καεί…»

Ο γιος της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου μιλά στην Αγγελική Νικολούλη για τη σοκαριστική μέρα που άλλαξε τη ζωή του. «Εμένα πάντως με είχαν καθησυχάσει οι πυροσβέστες και οι ανακριτές ότι αυτό το είδος φωτιάς ήταν από καύτρα. Μου είπαν ότι κάποιος που βάζει εσκεμμένα φωτιά δημιουργεί φλόγα που εξαπλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Εδώ η φωτιά εξελίχθηκε ακαριαία, μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως ακριβώς έγινε τη στιγμή που άνοιξα την πόρτα.»

Και συνεχίζει: «Το φαινόμενο αυτό το έχω δει και σε ντοκιμαντέρ στο National Geographic. Ονομάζεται “στιγμιαία αυτανάφλεξη”. Συνήθως βρίσκουν ανθρώπους καμένους πάνω στο κρεβάτι, με καμένο το μισό σώμα, τους τοίχους μαυρισμένους και τη φωτιά ήδη σβησμένη. Το τραγικό είναι πως το είχα προβλέψει. Της το έλεγα σχεδόν καθημερινά… ότι θα καεί απ’ το τσιγάρο, αν δεν προσέχει. Και δυστυχώς έτσι έγινε.»

Η μαρτυρία του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου προσθέτει ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των στοιχείων που ερευνούν οι αρχές για τη μυστηριώδη αυτή υπόθεση στο Κολωνάκι.