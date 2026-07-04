Φωτιά κοντά στις γραμμές του Προαστιακού: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος

Σε έκτακτη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου (4 Ιουλίου) η Hellenic Train, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε περιοχή πλησίον του σιδηροδρομικού δικτύου.

Κατόπιν ρητής εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ, η κίνηση των συρμών έχει σταματήσει πλήρως στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος από τις 12:10.

Παράλληλα, για την ασφάλεια των επιβατών και των δυνάμεων πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο, διεκόπη η ηλεκτροδότηση της γραμμής στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

Ακινητοποιημένες Αμαξοστοιχίες

Η διακοπή της κυκλοφορίας έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν σταθμευμένα σε ασφαλή σημεία δύο επιβατικά τρένα:

Αμαξοστοιχία 1312 (Πειραιάς – Κιάτο): Βρίσκεται ακινητοποιημένη στον Σταθμό των Άνω Λιοσίων.

Αμαξοστοιχία 1313 (Κιάτο – Πειραιάς): Παραμένει στον Σταθμό της Νέας Περάμου.