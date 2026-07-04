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Φωτιά τώρα στα Σπάτα: Στάλθηκε 112 - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε στα Σπάτα, ενώ στάλθηκε μήνυμα από 112 στους κατοίκους της περιοχής. Επιχειρούν εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7) στα Σπάτα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχεiρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά ξέσπασε πλησίον της λεωφόρου Σπατών και καίει δέντρα και χαμηλή βλάστηση, ωστόσο οριοθετήθηκε μέσα σε λίγη ώρα.

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Στάλθηκε 112 για τη φωτιά στα Σπάτα

Στους κατοίκους της περιοχής στάλθηκε μήνυμα από το 112 για φωτιά στην Παλλήνη, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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