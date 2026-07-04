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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7) στα Σπάτα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχεiρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά ξέσπασε πλησίον της λεωφόρου Σπατών και καίει δέντρα και χαμηλή βλάστηση, ωστόσο οριοθετήθηκε μέσα σε λίγη ώρα.

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Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Στάλθηκε 112 για τη φωτιά στα Σπάτα

Στους κατοίκους της περιοχής στάλθηκε μήνυμα από το 112 για φωτιά στην Παλλήνη, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.