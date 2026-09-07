Φωτιά κοντά στις γραμμές στον Ασπρόπυργο: Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Προαστιακού

Φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στη περιοχή του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος, οδηγώντας έτσι σε αλλαγές και τροποποιήσεις των δρομολογίων, όπως επισημαίνει η Hellenin Train.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 15:40 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος.

Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.