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Φωτιά κοντά στις γραμμές στον Ασπρόπυργο: Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Προαστιακού

Σε διακοπή των δρομολογιών του προαστιακού στον Ασπρόπυργο προχώρησε η Hellenic Train λόγω φωτιάς που ξέσπασε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές.

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Συρμός του Προαστιακού
Συρμός του Προαστιακού | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στη περιοχή του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος, οδηγώντας έτσι σε αλλαγές και τροποποιήσεις των δρομολογίων, όπως επισημαίνει η Hellenin Train.  

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 15:40 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος.

Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

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