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Έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα συνδράμαν στην κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε επιβατικό αυτοκίνητο που διερχόταν από την Αττική οδό, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην περιοχή της Αχαρνών.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, επί της Αττικής Οδού, στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Καθυστερήσεις σημειώθηκαν στην κυκλοφορία των οχημάτων από Άνω Λιόσια έως Δημοκρατίας προς Αεροδρόμιο.

Απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, οι αριστερές λωρίδες στην κυκλοφορία.

Καθυστερήσεις από Άνω Λιόσια έως Δημοκρατίας προς Αεροδρόμιο. https://t.co/OmCme8AHE9 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 23, 2026