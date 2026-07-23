Έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα συνδράμαν στην κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε επιβατικό αυτοκίνητο που διερχόταν από την Αττική οδό, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην περιοχή της Αχαρνών.
Καθυστερήσεις σημειώθηκαν στην κυκλοφορία των οχημάτων από Άνω Λιόσια έως Δημοκρατίας προς Αεροδρόμιο.
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