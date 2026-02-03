Μενού

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα – Πληροφορίες για έναν εγκλωβισμένο

Στις φλόγες τυλίχτηκε διαμέρισμα στη Λάρισα, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα εγκλώβισμένο άτομο.

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα | Youtube /onlarissa gr
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρισα, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατοικία στη συνοικία της Νέας Σμύρνης τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο εντός του σπιτιού.

ΕΛΛΑΔΑ