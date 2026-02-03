Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα – Πληροφορίες για έναν εγκλωβισμένο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρισα, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατοικία στη συνοικία της Νέας Σμύρνης τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο εντός του σπιτιού.