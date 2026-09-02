Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα: Διασώθηκε ηλικιωμένη - Με εγκαύματα στο «Σωτηρία»

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Μυκηνών, στην Καλλιθέα, με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για κατάκοιτη γυναίκα στο εσωτερικό του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, μεταξύ αυτών και ένα βραχιονοφόρο, έφτασαν στο σημείο και έκαναν άμεσα έφοδο στο διαμέρισμα.

Οι πυροσβέστες έβγαλαν μια γυναίκα ενώ σε λίγα λεπτά έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά. Σύμφωνα με περίοικους, αν είχαν καθυστερήσει έστω και για λίγα λεπτά η έκβαση του περιστατικού θα ήταν διαφορετική.

Η ηλικιωμένη είχε τις αισθήσεις της και διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα στα χέρια στο «Σωτηρία».