Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα: Διασώθηκε ηλικιωμένη - Με εγκαύματα στο «Σωτηρία»

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Μυκηνών, στην Καλλιθέα, με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για κατάκοιτη γυναίκα στο εσωτερικό του.
Μέσα σε λίγα λεπτά, 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, μεταξύ αυτών και ένα βραχιονοφόρο, έφτασαν στο σημείο και έκαναν άμεσα έφοδο στο διαμέρισμα.
Οι πυροσβέστες έβγαλαν μια γυναίκα ενώ σε λίγα λεπτά έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά. Σύμφωνα με περίοικους, αν είχαν καθυστερήσει έστω και για λίγα λεπτά η έκβαση του περιστατικού θα ήταν διαφορετική.
Η ηλικιωμένη είχε τις αισθήσεις της και διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα στα χέρια στο «Σωτηρία».
- Νίκος Στραβελάκης: Γιατί εξαφανίστηκε από το OPEN ενώ έκανε ραδιόφωνο - Tι συμβαίνει στο παρασκήνιο
- «Freestyler γουακαμάκαφο»: Τι πραγματικά λέει το κομμάτι των 90s με το ρεφρέν που λέγαμε όλοι λάθος
- Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου» - Το μήνυμα από το νοσοκομείο
- Γιατί το «ο» λέγεται όμικρον και το «ω» ωμέγα; Ο λόγος κρύβει ιστορία χιλιάδων ετών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.