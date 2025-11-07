Μενού

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μπραχάμι: Πυκνοί καπνοί και μεγάλες ζημιές

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο (Μπραχάμι).

Η πυροσβεστική στο καμένο από φωτιά διαμέρισμα
Η πυροσβεστική στο καμένο διαμέρισμα | Orange Press
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου (Μπραχάμι), όπως καταγράφουν οι κάμερες του Orange Press Agency.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Αγίων Σαράντα, με περίοικους να ειδοποιούν την Πυροσβεστική για πυκνούς καπνούς και φλόγες που έβγαιναν από τον πρώτο όροφο της τετραώροφης οικοδομής.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι έδωσαν για αρκετή ώρα μάχη με τις φλόγες, οι οποίες -όπως φαίνεται στις εικόνες- πήραν γρήγορα διαστάσεις και προκάλεσαν ζημιές στο ακριβώς άνω μπαλκόνι, του δευτέρου ορόφου.

Η πολυκατοικία, με τη βοήθεια και αστυνομικών, εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, με ένα μεγαλόσωμο σκυλί να διασώζεται προτού απειληθεί η ζωή του -έχοντας όμως μαυρισμένη γούνα.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

