Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά προκλήθηκε σε διαμέρισμα στον Κολωνό επί της οδού Διστόμου.
Οι πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική κάνουν λόγο για κάποια μικρή εστία ενώ δεν υπάρχει - μέχρι στιγμής - αναφορά ότι κινδυνεύει κάποιος ένοικος.
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
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