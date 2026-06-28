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Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον Κολωνό. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Άνδρες της Πυροσβεστικής | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Φωτιά προκλήθηκε σε διαμέρισμα στον Κολωνό επί της οδού Διστόμου.

Οι πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική κάνουν λόγο για κάποια μικρή εστία ενώ δεν υπάρχει - μέχρι στιγμής - αναφορά ότι κινδυνεύει κάποιος ένοικος.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

 

 

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