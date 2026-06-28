Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά προκλήθηκε σε διαμέρισμα στον Κολωνό επί της οδού Διστόμου.

Οι πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική κάνουν λόγο για κάποια μικρή εστία ενώ δεν υπάρχει - μέχρι στιγμής - αναφορά ότι κινδυνεύει κάποιος ένοικος.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.