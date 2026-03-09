Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο: Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του - Εγκλωβίστηκαν άτομα σε όροφο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4:30, τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην περιοχή του Μοσχάτου, απ' όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Μαραθώνος, κοντά στη συμβολή με τη Χρυσοστόμου Σμύρνης και έγινε, αρχικά, αντιληπτό, λόγω των ασφυκτικών καπνών, από ενοίκους του πέμπτου, αλλά και του τρίτου ορόφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια άτομα εγκλωβίστηκαν στον πέμπτο όροφο και βγήκαν στην ταράτσα, όμως κατάφεραν να διαφύγουν.

Οι 12 πυροσβέστες που έσπευσαν αρχικά στο σημείο άρχισαν να αναζητούν τυχόν άτομα εντός του διαμερίσματος, το οποίο καιγόταν ολοσχερώς. Οι πυροσβέστες έψαξαν σε όλους τους χώρους, καθώς και στα μπαλκόνια, και εντόπισαν έναν άνδρα, γύρω στα 45 με 50, χωρίς τις αισθήσεις του.

Την ίδια στιγμή, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, ενώ η φωτιά έδειχνε να περιορίζεται, μεγάλες φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν, ξανά, από το διαμέρισμα και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τους δύο πυροσβέστες που ήταν εκείνη την ώρα στο μπαλκόνι.

Λόγω της κατάστασης δόθηκε εντολή για να σπεύσουν ενισχύσεις και στο σημείο συνολικά επιχειρούσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικά οχήματα (κλιμακοφόρο, οχήματα διασωστικού εξοπλισμού).

Ο άνδρας που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχιζόταν μέχρι το πρώτο φως της ημέρας. Να σημειωθεί ότι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν και σε δύο πυροσβέστες.