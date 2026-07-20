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Φωτιά σε δύσβατο σημείο στο Μακρυχώρι Καβάλας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυχωρίου στη δημοτική ενότητα Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου στην Καβάλα.

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Ελικόπτερο | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυχωρίου, στη δημοτική ενότητα Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου στην Καβάλα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ειδικότερα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης και 7ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 2 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή σε πολύ δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση με οχήματα.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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