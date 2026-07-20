Ρόμπι Γουίλιαμς: Το στιγμιότυπο στο Μουντιάλ που προκάλεσε «θόρυβο» - Τι έπεσε από το στόμα του;

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αντιμετώπισε με χιούμορ το γεγονός ότι έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους με φόντο το Μουντιάλ. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τους σχολιαστές του αγώνα, οι χρήστες των social media παρατήρησαν πως κάτι λευκό έπεσε πάνω στο μικρόφωνο.

Εκείνος έσπευσε αμέσως να το απομακρύνει, αλλά το στιγμιότυπο έγινε viral.

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Τη Δευτέρα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανάρτησε ένα χιουμοριστικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, βάζοντας τέλος στις εικασίες. Όπως αποκάλυψε, επρόκειτο απλώς για μια καραμέλα μέντας που έπεσε από το στόμα του, ενώ απολογήθηκε αστειευόμενος για την «βαθιά αντιεπαγγελματική» του συμπεριφορά.

«Μόλις ξύπνησα και νιώθω... μέντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, κάνοντας λογοπαίγνιο με τη λέξη mint.

Στο βίντεο, προσποιούμενος ότι μιλάει σοβαρά, είπε:

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο χθες. Ήταν βαθιά αντιεπαγγελματικό και αρκετός κόσμος ανησύχησε για μένα. Όμως όλα είναι καλά, γιατί είχα αρκετές ακόμη».

Στη συνέχεια άνοιξε το στόμα του, αποκαλύπτοντας ότι είχε μέσα πολλές καραμέλες μέντας, ολοκληρώνοντας έτσι το χιουμοριστικό του σχόλιο.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς άνοιξε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, έχοντας στο πλευρό του τις Νικόλ Σέρζινγκερ και Λάουρα Παουζίνι.