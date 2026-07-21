Το τεράστιο άλμα της ανθρωπότητας: Όταν ο Νιλ Άρμστρονγκ έκανε τα πρώτα βήματα στη Σελήνη

Στις 21 Ιουλίου 1969, ήταν ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα. Υπό κανονικές συνθήκες, θα ήταν άλλη μια μέρα, σε μια χώρα που η δημοκρατία είχε δολοφονηθεί δύο χρόνια πριν και πάσχιζε να βρει τον βηματισμό της. Όμως, αυτή η ένδειξη του ημερολογίου θα έμενε για πάντα χαραγμένη στην ιστορική μνήμη. Από το ένα άκρο του πλανήτη μέχρι το άλλο, οι άνθρωποι κοιτούσαν τον ουρανό. Εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο Νιλ Άρμστρονγκ «κουβαλούσε» την ανθρωπότητα μαζί του και έκανε τα πρώτα βήματα στη Σελήνη.

Μια αποστολή καταδικασμένη να αποτύχει

Όταν ο Άρμστρονγκ έκανε τα πρώτα βήματα στην επιφάνεια της Σελήνης, ήταν το αποκορύφωμα μιας πολύχρονης προσπάθειας. Πίσω από το ρομαντικό στοιχείο αυτής της μοναδικά ιστορικής στιγμής, κρυβόταν το ψυχροπολεμικό κλίμα, μαζί με την τεράστια οικονομική επένδυση των Ηνωμένων Πολιτειών και την αμφισβήτηση από την οποία είχε περάσει το «Πρόγραμμα Απόλλων».

Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του '60, η Σοβιετική Ένωση είχε ένα αδιαφιλονίκητο προβάδισμα στην κούρσα του διαστήματος. Το διακύβευμα δεν ήταν απλώς η επιτυχία μιας αποστολής στο φεγγάρι ή γενικότερα στο διάστημα. Αυτό που παιζόταν ήταν το γόητρο των δύο υπερδυνάμεων του κόσμου. Η επιτυχία μιας αποστολής συνεπαγόταν την επιτυχία του ενός ή του άλλου ιδεολογικού προγράμματος.

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Η NASA δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 1958 και τα πρώτα σχέδια για την αμερικανική κατάκτηση του διαστήματος είχαν αρχίσει να δρομολογούνται με προσεκτικά και αργά βήματα. Μετέπειτα, ήρθε ο Τζον Κένεντι με ένα σχέδιο και ένα ρηξικέλευθο όραμα.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να πετύχουν σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να πιεστούν. Στις 25 Μαΐου του 1961, ο Κένεντι ανακοίνωσε στο Κογκρέσο την πρωτοβουλία του για αποστολή ανθρώπου στο φεγγάρι μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Το εσωτερικό του «Απόλλων 11» | Smithsonian

Έναν χρόνο μετά, ενώπιον ενός μεγάλου πλήθους στο Πανεπιστήμιο Ράις του Τέξας, ο Κένεντι επανέλαβε τον στόχο του σε μια συγκινητική και συνάμα ιστορική ομιλία. «Αλλά γιατί, μας ρωτούν ορισμένοι, επιλέγουμε ως στόχο το φεγγάρι; Και θα μπορούσαν αντιστοίχως να ρωτήσουν, γιατί διαλέγουμε να ανεβούμε στο υψηλότερο βουνό; Γιατί, 35 χρόνια πριν, διασχίσαμε τον Ατλαντικό με αεροπλάνο;».

Παρά την αισιοδοξία, αρκετοί ακόμη και μέσα στη NASA, θεωρούσαν ότι ο στόχος είναι ανέφικτος. Θεωρούσαν ότι θα είναι μια σπατάλη πόρων που δεν θα προσφέρει τίποτα ιδιαίτερο και θα καταλήξει σε παταγώδη αποτυχία. Είχαν άδικο.

«Σε αυτό το σημείο, άνθρωποι από τον πλανήτη Γη, πάτησαν για πρώτη φορά στο φεγγάρι»

Αυτό που ζητούσε η κυβέρνηση Κένεντι δεν ήταν απλό. Στις συζητήσεις που γίνονταν στον Λευκό Οίκο με τους αξιωματούχους της NASA, υπήρχαν διαφωνίες. Από τη μια υπήρχε επιμονή αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχαν προειδοποιήσεις για την ασφάλεια. Οι άνθρωποι της NASA φοβόντουσαν πως ακόμη κι αν η αποστολή πετύχει, δεν είναι απόλυτα σαφές αν οι αστροναύτες θα κατάφερναν να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια.

Πρωτοσέλιδο του «Έθνους» στις 21 Ιουλίου 1969 | Αρχείο Βουλής

Παρ' όλα αυτά, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και ένα αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, μέσα από αλλεπάλληλες προσπάθειες που δεν ήταν πάντα επιτυχημένες, η NASA ετοιμάστηκε το καλοκαίρι του 1969 για το μεγάλο βήμα. Το «Απόλλων 11» θα έφτανε στην επιφάνεια του φεγγαριού και οι τρεις αστροναύτες (Άρμστρονγκ, Όλντριν, Κόλινς) θα αναλάμβαναν το ιστορικό καθήκον.

Στις 20 Ιουλίου προσγειώθηκαν στην επιφάνεια. Την επόμενη μέρα, ο Άρμστρονγκ έκανε τα πρώτα βήματα και είπε τη φράση που οι αιώνες δεν θα σβήσουν ποτέ: «ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα».

Πίσω στη γη, στη διοίκηση της NASA, ξέσπασαν πανηγυρισμοί. Εκατομμύρια άνθρωποι στους δέκτες, σε σπίτια ή σε βιτρίνες καταστημάτων, παρακολουθούσαν αυτό που κάποτε έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόμοια ήταν η εικόνα και στην Αθήνα.

Οι αστροναύτες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Λευκό Οίκο και δέχθηκαν τα συγχαρητήρια του Ρίτσαρντ Νίξον. Εν συνεχεία, μάζεψαν δείγματα από την επιφάνεια της Σελήνης, τράβηξαν φωτογραφίες και κάρφωσαν την αμερικανική σημαία.

Σε ένα σημείο της επιφάνειας επίσης, άφησαν ένα είδος αναμνηστικής πλάκας που έγραφε: «Σε αυτό το σημείο, άνθρωποι από τον πλανήτη Γη πάτησαν για πρώτη φορά στο φεγγάρι τον Ιούλιο του 1969, μ.Χ. Ερχόμαστε εν ειρήνη για όλη την ανθρωπότητα».